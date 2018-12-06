〈華為CFO被捕〉美方若祭制裁 恐衝擊5G發展 台供應鏈拉緊神經

華為財務長孟晚舟遭加拿大逮捕，未來可能引渡至美國接受審判，市場認為若美國接下來祭出制裁，恐將是「核彈級」的影響，供應鏈廠則多低調表示，目前看來心理因素大於實際影響，不論是相關合作標案，或是產品出貨，尚未受到干擾，但內部仍密切注意後續發展。

業者就指出，華為的年銷售規模是中興的 4.8 倍，一旦受到美國政府晶片制裁影響，影響恐相當劇烈，更嚴重恐衝擊到全球 5G 發展進程。

據華為財報資料顯示，2017 年銷售金額高達 6308 億元人民幣，中興通訊 2017 年銷售金額僅 1088 億元人民幣，華為營運規模約是中興通訊的 4.8 倍，一旦真的受到美國政府晶片禁售制裁，預期影響性恐是核彈級。

此外，5G 設備包括基地台設備及光通訊設備，據市場調查，華為基地台設備全球市佔率約 30-35%、光通訊設備全球市占率約 40-45%，均為全球第一大設備供應商。而中國基地台全球市場占有率約 30-40%，光通訊全球市場占有率約 70%，也就是說，若華為日後受到美國政府晶片禁售制裁，法人表示，影響性恐非常劇烈，台供應鏈勢必也將難以避免遭受衝擊。

網通業者認為，目前市場恐慌心理影響大於實際影響，畢竟美方尚未有實質的行動，相關合作的標案或市場品出貨均未受到影響，但廠商也坦言，若接下美方祭出晶片制裁，的確會對供應鏈營運造成衝擊。