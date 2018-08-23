業績亮眼 中概股集體上漲 陌陌漲逾5%

8 月 22 日周三，美股三大股指低開，但此前業績亮眼的中概股卻迎來集體上漲。

陌陌第二季盈利和營收均超市場預期，上漲逾 5%。拍拍貸逾期率環比顯著下降，漲 7%；易車扭轉虧損為盈，漲 2%。優信第二季營收大增 79.6%，盤初上漲 0.16%，隨後迅速轉跌。

財報顯示，陌陌 Q2 凈營收為 4.943 億美元，年增率增長 58%；凈利潤為 1.178 億美元，較去年同期的 6080 萬美元增長 93.8%，持續 14 個季度盈利。

主營 P2P 網路借貸業務的拍拍貸則挺過了 P2P 接連不斷的爆雷大潮，各項指標出現回暖。其中，貸款業務第二季出現回升，逾期率呈現同一趨勢。以發放貸款 3 個月的逾期率為例，已經從 2015 年初的 2.75% 上漲至 2018 年第第一季的 4.12%，在第二季回落至 2.18%，公司健康程度得以迅速控制。

汽車網路企業易車第二季凈收入 21.71 億元，年增率增長 28.5%，凈利潤 0.27 億元，扭轉虧損為盈。

優信集團第二季營業收入則達到了 6.66 億元，年增率增長 94.1%，凈利潤則有 2.097 億元。作為中國二手車市場的佼佼者，優信二手車占領了 40% 以上的市場市佔率，營業收入繼續保持高速增長，但是 GMV 的增速略有下滑。

在中美貿易摩擦的背景下，海外資金對於中概股的偏好無疑會打折扣。雖然宏觀變化暫時沒有體現在微觀的公司財報層面，股市看的更多的是對未來的預期。

美國三大股指走勢強勁，中概股卻集體疲軟，存在對中概股進行價值重估的可能。此外，馬太效應會加劇負面情緒的傳導，當下中概股正處在這樣的當口。