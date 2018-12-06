銀行業示警！花旗稱第四季交易業務收入將意外下滑

近日，高盛集團主辦的投資者會議在紐約舉行。當地時間周三，花旗銀行首席財務官 John Gerspach 在會議上表示，該行預計 2018 年第第四季的業務收入將略低於去年同期。

據路透社報導，Gerspach 在會上發言時稱，收入的下跌主要源自於固定收益證券交易帶來的收入下降，而股票市場方面的交易收入表現良好。

債市可獲得的收益下降導致交易量疲軟。「我們原以為會看到在固定收益證券和股票交易業務上的收入同步增長，」Gerspach 說，「但儘管我們與客戶保持着良好的接觸，這種接觸卻沒有如我們所希望的那樣成功轉化為客戶的交易活動。」

Gerspach 同時警告稱，市場敏感型收入帶來的壓力可能使銀行面臨難以實現效率目標的風險，留給該行作出反應的時間非常緊迫。

（圖：美國 KBW 銀行業指數）

此前花旗公布的第三季財報顯示，其固定收益業務的盈利年增率增長 9%。

客戶的交易熱情冷淡是花旗對債券市場收入感到失望的主要原因。美債市場上近期出現了更多的看空情緒，成交量日漸疲軟。

一方面，由於市場對美國經濟前景的擔憂，長期公債利率被壓低，3 年期 - 5 年期美債出現了十年來首次長短債利差倒掛。

2018 年來，商業銀行、基金以及各國央行都在減持美債。此前，摩根大通曾發布研究報告稱，由於全球債市需求緊縮，預計 2019 年以美國公債為主的債券市場成交量將非常疲軟。

另一方面，由於美國公司槓桿率顯著上升，隨著 2019 年經濟狀況的不明朗，公司可能面臨更多違約，企業債市場上的交易熱情或將承壓。

「新債王」Jeffrey Gundlach 也曾表示，企業債市場存在著較為嚴重的債務過多、供應過剩問題，發債公司大量使用槓桿，與此同時債務質量卻在惡化，公司債正處在相當脆弱的階段。

同在本次投資者會議上，一些投行給出了不同的觀點，摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 在會上表示，他預計交易收入應與去年基本持平；美國銀行首席執行官 Brian Moynihan 同樣在會上表示，資本市場收入與去年相比將上升數個百分點。