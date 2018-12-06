〈華為CFO被捕〉華為高層被補、全球供應鏈重挫！「最全供應鏈名單」在此

華為副董事長兼 CFO 孟晚舟 1 日於加拿大被捕，事件傳出後，全球華為供應鏈均受牽動，以台灣為例，大立光、台積電及聯發科等股票均重跌。

據中國國信證券近日統計，華為累計擁有超過 2000 家供應商，包括連續 10 年「金牌供應商」公司，包括 DHL、富士康、高通以及 Analog Devices 等，其中兩家為晶片製造商，另外兩家為組裝和物流服務提供者。

分析師程成、李亞軍指出，從華為所有供應商來看，生產手機、電腦等 2C 端產品有 28 家，其中超過 30% 是晶片供應商，主要是高通、博通、英特爾等廠商，而晶片供應商中 CPU 晶片供應商又占一半以上。

第二大供應大類是用於生產設備的光電器件，主要是德州儀器、村田、Analog 半導體等老牌知名電子元器件生產商。

報告指出，雖然華為擁有自己的半導體公司，自主比例相對高，仍要大量進口晶片，且海思研發的麒麟晶片依然是採用 ARM 授權的設計架構。

從華為 50 家核心供應廠商看，PC、手機、平板等個人產品的上游供應商，主要覆蓋從資料獲取和通信環節的感知器、射頻連接器，到資料處理環節的晶片設計，關鍵晶片 (包含 CPU 晶片，NFC 無線通訊晶片、射頻晶片和電源管理晶片四大類)，存儲 (主要有快閃記憶體 NAND、記憶體 RAND 和硬碟)，以及使用者交互環節的軟體，華為均引入多家供應商，如 ARM、高通、博通、恩智浦、瑞聲科技等。

報告將供應商具體分為 5 類，包括：

1. 從晶片供應看，晶片設計架構提供商主要是 ARM，知名晶片商高通和博通為華為提供幾乎全品類晶片服務，CPU 晶片商主要有英特爾、聯發科、美滿電子等、NFC 供應商主要有英飛淩、恩智浦等、電源管理晶片主要有 Analog 半導體。

(圖表取自金融界網站)

2. 射頻連接器供應商主要分為射頻天線供應商灝迅、Qorvo、羅森佰格；連接器供應商主要有安費諾、廣瀨和中利電子。

(圖表取自金融界網站)

3. 存儲商主要有快閃記憶體設備商海力士、東芝；記憶體供應商三星、美光；硬碟供應商富士通、希捷、威騰電子。

(圖表取自金融界網站)

4. 感知器供應商主要有電聲器件的瑞聲科技和螢幕觸控的三星。

(圖表取自金融界網站)

5. 其他供應商包括電源供應商比亞迪，軟體供應商微軟、甲骨文，新思科技等。

(圖表取自金融界網站)

其他供應商主要為華為提供產品組裝和運輸服務，華為代工廠中，台商是其核心供應商，如台積電、富士康等。物流供應商的選擇比較國際化。此外，還有一些整體服務供應商。