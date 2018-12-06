副董事長被捕 華為：不知孟晚舟有任何不當行為

加拿大司法部公布，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟 12 月 1 日在溫哥華被捕。華為回應指出，不知她有任何不當行為，相信最終會給出公正結論。

司法部表示，美國尋求引渡孟晚舟，保釋聽證會將於週五 (7 日) 舉行。由於孟晚舟申請「禁止報導令」，當局不能披露更多資料。

加拿大媒體指出，她被捕的原因是違反美國對伊朗制裁。報導引述消息人士說，官方指控孟晚舟企圖規避美國對伊朗的貿易禁運，但未透露其他訊息。

孟晚舟是華為創辦人任正非之女。她曾透露，在 16 歲時自己改了名字，因此隨母姓。

華為指出，孟晚舟近期在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，美國正在尋求對孟晚舟女士的引渡，面臨紐約東區未指明的指控。

華為稱，目前所得到具體指控的訊息非常少，因此並不知道她有任何不當行為，但相信加拿大和美國的法律體系會最終會給出公正的結論。

華為強調，公司遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

中國駐加使館稍後回應，孟晚舟被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，是嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。中方已向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求美加立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟的人身自由。