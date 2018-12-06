〈華為CFO被捕〉5G市佔全球第一 華為遭美剿殺

華為全球財務長孟晚舟週三 (5 日) 傳在溫哥華遭加拿大警方以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，代美國政府逮捕，同時美方亦正要求引渡孟晚舟。

事實上美國政府近期早已對華為出手數次，如上週《華爾街日報》即報導，美國政府正試圖說服德國、義大利、日本等國家，禁用華為旗下有關 5G 通訊網路裝置。

而美國、澳洲、紐西蘭等國則已陸續宣布禁用華為 5G 通訊網路裝置，同時週三 (5 日) 英國電信業巨頭英國電信集團 (BT) 也宣布，已開始移除中國通訊設備商華為的 4G 通信設備。

針對美方持續剿殺華為的舉動，華為輪值董事長徐直軍 (Eric Xu) 則在接受美媒專訪時強調，就是因為華為 5G 技術已在全球扮演領導者的角色，才引來美方圍剿。

徐直軍認為，美方一直把華為阻擋在市場之外，沒有了 5G 領導者的參與、削減了市場充分競爭，這可能將導致消費者和電信公司們在採購設備的成本上付出更多，因為沒有華為，5G 設備價格勢將上漲。

甚至徐直軍亦表示，美國政府多次針對華為，政治考量的因素很可能大過實際的安全問題。

華為 5G 市佔有多高？

根據 IHS Markit 最新報告，華為 (HUAWEI) 2017 年電信市場市佔率已提升至 28%，擊敗瑞典電信設備商愛立信 (Ericsson)，登上全球第一寶座。

華為並在上週宣布，已在全球簽署了 22 份 5G 商業合約。

華為電信市場市佔率 (圖：Dell'Oro Group)

川普領軍、西方盟國全力剿殺華為？

儘管華為是唯一市佔率增長的 5G 設備供應商，但是該公司面對美國市場，卻仍不得其門而入。

自 2012 年起華為便被禁止進入美國通訊服務市場，美方更在今年 8 月，進一步禁止政府官員使用中國企業提供的用戶數據查看與傳輸技術，試圖將中國通訊企業徹底逐出美國市場。

此外，根據《華爾街日報》指出，美國政府甚至意圖施壓盟國，要求棄用華為提供的電信設備與通訊技術。

今年 8 月澳洲政府便以「無法取得降低該國數據風險的安全控制措施」為由，禁止華為與中興在該國提供 5G 無線網路技術與網路建設，紐西蘭政府隨後跟進，禁止華為參與該國通訊網路建設。

5G 經濟效益引各國覬覦？

事實上，無論是中國、美國、亦或是台灣，5G 通訊技術背後所帶來的經濟效益，早已一直是各國關注的焦點問題。

美國無線通訊與網路協會 (CTIA) 今年 4 月曾發布《Race to 5G》報告，指出過去歐洲、日本與美國分別在 2G、3G 與 4G 領域領先世界，未來中國將成為 5G 領域的領頭羊。

為了比較目前 5G 發展情況，該報告基於頻譜和基礎設施政策、產業投資和政府整體支持，針對全球 10 個無線通訊市場的發達國家進行排名。

而在該份報告中，中國名列全球第 1，報告分析，這主要是受益於中國 5G 發展猛烈與北京政府的大力支持。

CTIA 在報告內指出，若美國在 5G 領域失利，這恐將對無線通訊產業造成巨大的負面影響，這也是美國政府極力將華為排除在外的重要原因。

徐直軍也曾在今年 4 月的全球分析師大會中表達他對 5G 的看法，他認為，5G 僅是華為產業版圖的一項產品，與先前的 4G 沒有區別，各國都將 5G 神話了。

隨著 AI 趨勢火熱，華為也提出 AI 戰略，包括投資基礎研究、打造全棧方案、投資開放生態、人才培養、解決方案增強和内部效率提升，並正式發布兩款 A 晶片—昇騰 910 與昇騰 310。