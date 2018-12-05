受美股暴跌影響 陸股開盤跌逾1.3% 創投股重挫

受隔夜美股大幅下跌影響，陸股今 (5 日) 大幅開低，三大股指跌幅均逾 1%。不過市場情緒基本穩定，並未出現持續性恐慌，跌幅隨時間縮減後趨於穩定。

截至收盤，上證指數挫 0.61%，報 2649.81 點，成交額人民幣 1337.30 億元；深成指數跌 0.32%，報 7928.51 點，成交額人民幣 1885.48 億元；創業板指漲 0.22%，收 1381.77 點。

上證指數日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

智慧財產權概念股今日強勢領漲，華媒控股、中路股份、光一科技、讀者傳媒先後漲停，安妮股份漲逾 8%，數字認證漲逾 6%。豬肉板塊今日表現活躍，天康生物漲逾 7%，正邦科技、牧原股份漲逾 5%。

不過多數股票仍然下挫，創投、天津自貿區、保險等類股及概念股跌幅居前。

國融證券認為，指數持續震盪上行空間已經打開，接下來將迎來較長一段可操作期，短期市場將受到外圍大跌的擾動，可依據盤中板塊輪動進行波段操作，重點布局各個板塊高彈性龍頭品種。

華創證券指出，國內的宏觀政策在 12 月「由破轉立」仍在延續，2000 億美元商品關稅暫緩，對於市場的風險偏好修復帶來提振，建議圍繞以下三個層次勾勒配置主線：1）貿易談判落地提升市場風險偏好修復過程中的高彈性細分行業；2）受益于外部科技戰緩解與內部宏觀政策推進的成長與穩定板塊的相關標的；3）減稅政策推出後明確受益的相關行業與標的。