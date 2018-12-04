小摩：美股多頭還沒完 年底聖誕行情估再漲7%

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 週一 (3 日) 更加提出多頭預測，因為美中在 20 國集團會議上的貿易討論取得「重大」進展，而且聯準會 (Fed) 可能會放慢其升息路徑。

他 2 週前曾預測投資人會看到 Fed 的言論和美中之間關係發生變化，他週一再度表示，預計今年年底前股市會繼續表現良好。

他指出，「我們的觀點大多得到證實，像是鮑爾的演說、Fed 會議紀錄，以及在 20 國集團會議上取得的重大進展，我們認為近期股市上行的路徑基本上是明確的，並且痛苦交易要到更高點才會出現。」

Kolanovic 提到年底反彈的一系列原因，除了 Fed 和貿易協議之外，還包括波動性下降以及企業強勁獲利。

正如他幾週前的預測，美股近期大部分漲幅都是 Fed 改變風向的直接結果，也是美中貿易關係暫時緩解所造成。

Kolanovic 對貿易休戰採取了更樂觀的態度，認為該協議是另一個跡象，即美中口水戰即將結束，「儘管可能存在額外的波動和更多的起伏，但與中國進行貿易戰的錯誤或許正在結束。」「簡單地說，白宮無法承受股市下滑、與貿易相關的大規模裁員，以及在選舉前一年失去政治捐款。」

Oppenheimer Asset Management 首席投資策略師 John Stoltzfus 則表示，華爾街將會以強勁的聖誕行情結束今年走勢。

他指出，「我認為這波漲幅可能會達到 7%。」所謂的聖誕行情是指 12 月下旬美股出現的漲勢。

他強調，「很多事情正在發生，只是股市還沒有意識到這一點。」

Stoltzfus 表示，隨著工資上漲，非必需性消費品類股在年底前表現良好。標準普爾 500 指數該類股週一上漲 2.5%，標普指數收漲 1.1%。

Stoltzfus 表示，受到 10 月大跌和 11 月持續波動影響的科技股也是不錯的選擇，因為它們具有創新性。他將該產業與早年汽車取代馬匹進行了比較。

他說，「科技的變化在公司與其他公司打交道的方式、與客戶打交道的方式，以及客戶與公司打交道的方式上，都是如此引人注目。」「現在，透過智慧手機居然還能預訂處方藥。」

科技股為主的納斯達克綜合指數收漲 1.5% 報 7441.51 點，之前 11 月全年上漲 0.3%。亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 股價分別上漲 4.9% 和 3.5%。