基本面正在惡化 分析師：聖誕老人今年恐難君臨美股

根據 DataTrek Research 的圖表，12 月股市恐將陷入困境，對傳統上會出現「聖誕行情」推動美股反彈的可能性大潑冷水。

根據該公司聯合創始人 Nicholas Colas 的解釋，問題出在獲利趨勢和投資者情緒的崩潰。他表示，由於中國關稅成本加速工資成長帶來的風險，企業獲利狀況正在急劇惡化。

他指出，「這項因素直接滲入了基本面。」「在全球經濟開始翻轉的那一刻，獲利預測也開始翻轉，而現在就是那個翻轉的時機。」

Colas 表示，今年年初市場大多估計第 4 季表現會非常強勁，標準普爾 500 指數自 1 月 1 日至 10 月 1 日上漲 9.4%。

然而，正如 10 月陸續出現大幅修正一樣，情況發生變化。獲利向下修正至負值，標準普爾指數下跌 5.7%。

Colas 說，在 2018 年的前 3 季，「企業獲利成長了 20-25%。」科拉斯表示，第 4 季「大概只有 13% 至 14%，明年將更低至 5% 至 6%，即使分析師仍然預期有 8% 至 9%。」

Colas 補充，「我們擔心的是，獲利可能會持續調降，不僅僅是第 4 季，而是整個 2019 年。」

根據 Colas 的說法，在一個股市向來走高的季節中，這是一個不祥的跡象。然而，他認為，這不僅僅是一兩年的事。

他強調，「這讓市場的估值和未來獲利成長帶來停頓，並創造了已經出現並且很可能持續顯現的波動性。」「股市的基本面確實正在惡化。」