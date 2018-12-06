自1972年來首次：2018年沒有資產類別預計超過5%報酬率

2018 年個資產類別相互貶值，情況似乎自美國前總統尼克森以來，如此糟糕。彭博報導稱 Ned Davis Research 將市場分為 8 大類資產，如債券、美國及國際股、到大宗商品等。據該公司策略師 Ed Clissold 稱，其中沒有一個類別有望在今年發布超過 5% 的報酬率，這是自 1972 年以來的一次現象。

就虧損而言，投資人看到的情況要糟糕得多。沒有什麼是有效的，無論是美國的大型或小型股票，或是國際或新興股票、國債、投資級債券、商品、或房地產。大部份投資人今年都有所虧損，而極少成功的也正在以低個位數百分比獲利。

通常情況下，某資產跌，就會有另外類別長。如 2008 年的金融海嘯中，國債上漲。1974 年，商品是一個亮點。2002 年則是 REIT，但在 2018 年，似乎投資人無處可逃。

Clissold 認為，2018 年的主因則是銳減的央行刺激措施。Ned Davis Research 首席美國策略師 Clissold 在上週公布的一份報告中表示，「市場一直擔心資產價格將如何解決超寬鬆貨幣政策的解除問題」。

2018 年各類資產類別表現不佳 / 圖：彭博

自 2015 年以來，美聯準會已經升息了 8 次，歐洲和日本的央行也因此正在慢慢的減緩他們之前的寬鬆計劃。這與全球經濟增長的擔憂一起影響了投資者情緒。

本週，美國和中國之間暫時的貿易戰休戰的樂觀情緒較短暫，英國脫歐對全球經濟增長放緩，和殖利率曲線的持平擔憂則給經濟蒙上了一層陰影。週二，S&P 500 指數今年第 5 次跌幅超過 3%。

「雖然街上仍然沒有 “恐慌”，但大多數交易商都不相信賣盤會在短期內放緩」，Instinent 交易負責人 Larry Weiss 表示，「現在是轉移到現金的時機。很難說服任何人現在是時候把錢拿去投資」。

德意志銀行的 Craig Nicol 寫道，今年 11 月與 10 月相比，11 月份的資產回報率相當平穩。德意志銀行樣本跟踪了 15 個資產，以美元計算的總回報為正 (38 個)，當地貨幣為 17 個。也就是說，年初至今的情況仍然相當暗淡，只有 10 種資產目前以當地貨幣計算的總回報率為正，而美元計算只有 5 種資產。

今年各類資產表現圖 / 圖：zerohedge

總而言之，S&P 500 指數全年上漲 1%，美國投資級債務下跌 1.6%。發展中國家股市下跌 12%，而彭博巴克萊長期美國國債總回報指數下跌 6.4%。