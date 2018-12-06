〈華為CFO被捕〉調研機構Eurasia Group：美國不再遮遮掩掩 想做就做

調研機構歐亞集團 (Eurasia Group) 週四 (6 日) 表示，華為全球財務長孟晚舟在加拿大被捕，據報導涉及違反美國制裁的行為，將衝擊華盛頓與北京之間的貿易談判。

該機構分析師寫道：「北京可能會對此因違反美國法律而在第三國逮捕中國公民的行為作出憤怒的反應。」

據知情人士告訴《路透》，加拿大司法部週三 (5 日) 表示，加國在溫哥華逮捕孟晚舟，即將引渡到美國，這件逮捕案涉及違反美國制裁規定。

據消息人士 4 月告訴《路透》，美國當局自 2016 年起一直在調查全球最大電信網路設備製造商之一的華為，指控因涉嫌向伊朗和其他國家運送美國產品而違反美國的出口和制裁法。

華為副董事長、全球財務長孟晚舟 （圖取自華為官網）

分析師表示，在美國總統川普和中國國家主席習近平上週末在阿根廷會晤後，華為高管的被捕將不會破壞貿易談判，雙方已同意採取措施開始解決貿易爭端。不過，他們也承認，這椿涉及中國電信巨頭華為的事件可能會讓談判蒙上陰影。

據《路透》報導，加拿大司法部發言人表示，身為中國科技公司華為董事會副主席之

一，同時也是公司創始人任正非女兒的孟晚舟，於 12 月 1 日被捕，並將於週五 (7 日) 舉行聽證會。

川普於 2016 年競選總統時將美國貿易政策作為其核心議題內容，抗議有關中國貿易行為，特別是其盜竊美國知識產權。

歐亞集團分析師表示，「再加上政府正在考慮的其他尚未採取的行動，例如宣布中國違反 2015 年歐巴馬與習近平簽署關於網路盜竊知識產權和商業機密的協議，或者宣布制裁盜竊知識產權的中國公司，但這麼做將影響談判氣氛，可能會使他們無法實現可永續的解決方案。」

華為發表聲明中證實孟晚舟遭到逮捕，並表示目前所獲指控消息很少，並補充指出，「不知道孟女士有任何不當行為」。

中國駐加拿大大使館表示堅決反對逮捕行為，並要求立即釋放孟晚舟。

歐亞集團報告說：「美國政府的逮捕和引渡要求代表了一系列新的作法和重大的升級，要讓違反美國法律行為的中國公司為此負責，有些甚至可追溯到好幾年前。」

這家諮詢公司補充指出，「逮捕華為高級主管的作法表明，在這方面已不必遮遮掩掩，美國執法官員已經向高級政府官員開綠燈，在正在改善中的雙邊政治氣氛下追捕美國想要逮捕的個人。」