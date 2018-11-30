央行公布 10月底全體OBU資產總額2,030.44億美元 月減0.5%

有關國際金融業務分行 (OBU)，中央銀行指出，截至今年 10 月底，已開業營運的 OBU 合計 60 家，全體 OBU 資產總額 2,030.44 億美元，月減 0.5%。全體 OBU 以本國銀行為主，比例高達 89.6%。本國銀行有 37 家，資產總額 1,819.44 億美元，外商銀行有 23 家，資產總額 211.00 億美元。



在資金運用和來源方面，取得和運用主要以亞洲地區為主，資金運用以貼現及放款為最多，達 835.62 億美元，占資產總額 41.2%；資金來源則以聯行往來為最多，達 860.25 億美元，占負債及總行權益總額 42.4%。



全體 OBU 於 10 月底貼現及放款餘額為 835.62 億美元，境內短中長期為 6.77 億美元，境外中長期 526.29 億美元，短期則有 302.56 億美元。



在外匯交易量的部分，10 月份全體 OBU 外匯交易量為 488.13 億美元，分別是即期交易 245.06 億美元、遠期交易 133.99 億美元、換匯交易 109.08 億美元。



10 月份全體 OBU 出口業務量為 479.48 億美元，進口業務量為 425.85 億美元。



衍生性金融商品業務量於 10 月達 263.63 億美元，以選擇權 120.18 億美元居冠，其餘分別是期貨 91.63 億美元、交換 49.11 億美元、外幣保證金交易 1.79 億美元、信用衍生商品 0.92 億美元。