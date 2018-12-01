回望十一月：多數資產經歷浩劫 美股、新興市場「二」枝獨秀

資產市場十月所遭受的重創仍舊曆歷在目，但十一月的表現也不遑多讓。

在剛剛過去的這個月裡，股市油市動盪連連，加密貨幣慘跌，倒是新興市場引起投資者興趣回流。

股市月末發力

本月，全球股市均在月初上漲，月中大跌，月末反彈。其中，美國股市一度再次回吐全年漲幅轉跌，但由於月末反彈力度明顯強於其他市場，因此美股整體微幅收漲，全年也重回上漲。

但值得注意的是，美股科技龍頭股蘋果受供應商削減收入預期、多家機構下調目標價等消息影響，月內累跌超 18%。這是蘋果股價自金融危機以來創下的最大單月跌幅，也令蘋果失去了美國第一大上市公司寶座。

與此同時，新興市場「人氣」有所回升，收官前直奔今年 1 月以來最佳表現而去。昨日收盤前，MSCI 新興市場股指月漲 4.1%，摩根大通新興市場貨幣指數也即將實現 1.6% 的月內漲幅。

但由於年內受美元走強影響多次捲入貨幣拋售潮，投資者對新興市場基本面也頗為擔憂，新興市場今年迄今的表現仍遜於全球大盤，下跌超 14%，處在回調區間內。

11 月，市場對供過於求的擔憂加劇，國際油價跌得慘不忍睹。

月末最後一個交易日，原油期貨收復部分失地，布油收報近 60 美元，本月累跌超 20%；一度跌破 50 美元關口的美油重回這一水平，11 月份累跌 22%，創最近約 10 年最大單月跌幅。

油價深跌之際，市場密切關注沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、俄羅斯總統普丁以及美國總統川普在 G20 峰會上的會面，三人的會談結果可能最終為明年油價走向定調。

年初無比火熱的數位貨幣市場也在「涼了」的邊緣徘徊。

最大加密貨幣比特幣在 11 月 30 日再度跌破 4000 美元關口，日內跌超 7%，月內累跌 37%，創下 2011 年 8 月以來最大月度跌幅。

比特幣期貨的表現同樣糟糕。CME 比特幣期貨 BTC 1 月合約 11 月份累跌約 37.07%，CBOE 比特幣期貨 XBT 1 月合約則在月內累跌逾 37.09%。

除比特幣之外，其他加密貨幣同樣損失慘重。以太幣當月累跌超過 43%，瑞波幣則在月內跌超 21%。

Coinmarketcap 數據顯示，當前加密貨幣市場總市值約為 1300 億美元左右。比起年初 8350 億美元的市值巔峰，這一數字已經下跌了 7000 億美元。

規模高達 9 兆美元的美國企業債市場同樣失去了投資者的信任，或將迎來 2008 年以來最糟糕的一年。

11 月末的一周內，投資者從企業債基金中撤出逾 50 億美元資金。

數據提供商 EPFR 數據顯示，在截至周三（11 月 28 日）的一周內，垃圾債基金累計流出 29 億美元，評級更高的投資級企業債基金則有 25 億美元資金外流。

此外，在過去三周內，垃圾債贖回總額接近 90 億美元，把區間放大到今年迄今，贖回總額則高達近 650 億美元。

此外，今年以來，美國企業債殖利率一直在穩步攀升，並在周四達到 4.36% 的八年高點。迄今為止，投資者的年內損失已經達到 3.9%。

市場正在「渡劫」 投資者該絕望了嗎？

不，還沒有。

有分析人士注意到，雖然股市近期波動性較大，但從長期來看，這些波動並不是特別極端。

彭博社引述 Mackenzie Financial 首席經濟學家 Alex Bellefleur 稱，「以歷史標準來衡量，過去幾年我們經歷的波動性算是相當低了，這因為是受到了全球寬鬆貨幣政策的抑制。」

我們正在慢慢回到一個更為正常的波動機制當中。儘管不太可能回到低點時代，但這也沒什麼不正常的。

彭博社的分析則進一步指出，對於宏觀研究者而言，一個重要結論在於，上述模式或多或少會在多個資產市場重複出現。

而對於部分資產而言，比起近年的歷史，當前走勢仍屬相當溫和——雖然國際油價近來令人絕望，但不久之前的 2015 年，狀況可比現在慘烈多了。

『新聞來源／華爾街見聞』