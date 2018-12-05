金金併3年若無法併購成功 必須2年內完成退場

金金併遊戲規則在 11 月底拍板，當時即規定最長要在 3 年內完成整併，並要求在申請併購的計畫書內，要規劃如果未能在期限內完成整併，需有具體明確的釋出持股方案，針對退場機制，金管會主委顧立雄今 (5) 日首度明定，金金併若在 3 年內併購不成，必須在 2 年內完成退場，且在退場期間，持股必須交付信託，也不能再指派董監事。

根據金金併規則，申請人首次投資金融機構的持股比率須超過 10%，並承諾於一定期限內 (最長 3 年) 完成整併，申請時須提出如果未能於金管會核准期限內完成整併，所採取的具體明確釋出持股方案。此外，未完成整併前，不得再申請投資另一家金融機構。

立委曾銘宗今日在立法院財委會質詢時質疑，金管會推動的金金併，首次投資從須達 25% 降至 10%，恐使併購難度更高、市場更零碎，他認為，合意併購都很難了，非合意還降到 10%，發動併購後，股價上漲，3 年內要買完很難，業者很可能算一算不划算，就不併了。

顧立雄回應，這是政策鼓勵第一次投資先以 10% 開始，但 3 年內必須提高到 25%，若不成功，股票就必須先信託，退場時也不能爭取董監事席次、指派董事。

對此，曾銘宗表示，2 年內要退場不可能，不可能要求人家賠錢賣股，當初中信金投資兆豐金 13%，7 年才退場，兆豐金投資台企銀 14.38%，更是超過 12 年才退場。

曾銘宗進一步表示，插旗買個 10%，只會讓金融市場更零散，而且恐怕創造更多家「國票金」，有三大股東，股權相對不穩定。併購要愈快愈好，尤其是敵意併購，時間拉長，內線交易、炒作等事情一大堆爭議都會跑出來。

顧立雄則強調，金管會尊重市場機制，提供友善環境，無法預估多久會有併購案出來，但金管會推金金併重點在提供資本計提誘因，主流政策仍是鼓勵合意併購，並對非合意併購增設門檻，預期發動非合意併購者也一定會審慎評估。