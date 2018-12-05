大量科技將處分子公司60%股權給日商 預計今年底完成

大量科技 (3167-TW) 的日商合作夥伴 Saki，由於經營權變動，向大量科技提出收購雙方合資成立的大量光學檢測公司 60% 股權，改為全數由日資持有，大量科技表示，此子公司股權交易案預計今年底前完成，預估出售處分股權將有業外獲利進帳。

大量光學檢測公司主要是生產自動光學檢測 (AOI) 設備，成立於 2012 年，目前股本為 3880 萬元，由日本 Saki 持股 40%，大量科技持股 60%，主要為日商代工生產，目前租用大量科技桃園廠房生產，今年挹注營收約 2 億元。

大量科技指出，Saki 由於經營權變動，決定買下由大量科技所持有的 60% 大量光學檢測公司股權，大量科技董事會今日通過授權由董事長王作京全權處理此股權讓售案，預計今年年底前完成交易。

就大量科技而言，處分大量光學檢測的 60% 股權，將有業外處分利益的進帳，但讓售出股權之後，一年將減少約 2 億元營收挹注。

大量科技是 PCB 製程及 AOI 設備廠，今年以來業績熱度高，第 2 季營收以 10.99 億元創歷史新高，第 3 季也以 10.7 億元改寫歷史單季次高，大量科技前 3 季營收 31.37 億元，毛利率 28.57%，稅後純益 3.54 億元，每股純益為 4.42 元。

大量以生產 PCB 成型設備為主，與日商合資成立子公司日商代工生產自動光學檢驗設備，除將 AOI 生產技術應用本身製程設備，也進一步介入半導體後段測試設備，投入研發及業務資源，開發半導體相關檢測設備。