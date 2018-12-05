〈台新金法說會〉彰銀案不使用非合意併購門票 併壽險完整金控版圖為優先選項

台新金控 (2887-TW) 今 (5) 日舉辦第三季法人說明會，前三季稅後純益達 113 億元，年成長 8.3%；每股稅後純益 0.97 元，年成長 10.2%。其中，台新金符合金金併非合意併購條件，但總經理林維俊表示，非合意併購太複雜，因此金控還是會以合意併購為主，且以併購壽險優先，有默默努力正在進行中。

由於台新金擁有非合意併購資格，媒體關切是否會以非合意併購處理彰銀案 (2801-TW) 或是另外併購其他案子，對此，林維俊表示，非合意併購相當複雜，台新金還是以合意併購為主。

林維俊指出，將以併購壽險為優先，且默默努力進行中，只是併購壽險困難處在於，非金控底下的壽險公司要不是太龐大如南山人壽，要不就是外商壽險也需遇到外商剛好要退出市場，所以案源本來就不多，且價格需要花時間評估，IFRS17、負債面是否要 market to market 等財務面問題，也是評估重點。

林維俊進一步指出，台新金併購壽險業，不論是業務部隊，或只是小型公司等於只拿到執照，台新金都能自己成長，目前台新銀行每年平均都有 400-500 億元保單銷售成績，就算只是併購小型壽險公司也可以。併購壽險主要是要完整金控版圖，尤其壽險業有長期資金，有助台新金的發展。

除併購壽險外，林維俊表示，銀行端的擴張要等彰銀案三審判決出來，才能決定進退；而證券部分也不會放過，台新證券與大眾證券合併綜效顯現，但過去一年台新仍持續在市場上探詢適合標的，如果有好的併購機會，會持續併購。

台新金今年前三季淨利息收入、淨手續費收入、投資 / 交易收入之年成長率分別為 5.5%、6.8% 及 24.7%。就重點業務而言，財富管理淨手續費收入年成長率 6.7%，總放款餘額較去年同期成長 7.5%，總存款餘額則成長 6.3%；在信用卡業務方面，包括發卡量、特店家數、簽帳金額等各項指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長達 19.1%，表現相當亮眼；在證券業務方面，因台新證券與大眾證券合併綜效顯現，致淨手續費收入年成長達 133.4%。

以資本結構及授信資產品質而言，林維俊說明，台新金控與子公司的資本結構持續穩健，金控與銀行子公司的資本適足率分別為 115.2% 及 14.0%；另外，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.19% 及 676.4%，授信資產品質也維持良好。