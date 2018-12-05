〈機構報告〉IDC：個人運算裝置市場疲軟 然筆電可望持續成長

據 IDC 研究報告顯示，全球個人運算裝置市場整體出貨量在 2018 年預估將下降 3.9%，個人運算裝置包含傳統 PC (桌機、筆電和工作站) 和平板電腦。出貨量下跌的趨勢預期將會持續，並在 2022 年萎縮至 3.783 億台，複合年增率 (CAGR) 為 -1.8%。

從類別上來看：

平板在 2018 年第三季表現令人失望，並且與之前的預測相比，前景不佳。具體而言，平板自 2015 年以來一直維持下降趨勢，預計在未來五年中持續收縮，複合年增率為 - 5.8%。 智慧型手機的持續面臨壓力，在創新有限以及平板產品生命週期增加的情形下，對手機成交量的復甦造成壓力。 可拆卸平板電腦的數據預測也在該季向下調整，面臨市場整合和消費者接受度等挑戰。不過將依舊保持成長態勢，至 2022 年的複合年增率預估為 7.8%。 傳統 PC 預期也將面臨挑戰，特別是桌機。不過，遊戲、商用電腦升級以及高階筆電的擴大成為近期的亮點，相關筆電和工作站擁有最大的市佔率。至 2022 年，筆電和工作站在整體個人運算裝置市場的市占率有望增加至 44%，出貨量的複合年增率為 0.4%。

IDC 的個人運算裝置追蹤研究經理 Jay Chou 表示:「從短期來看，傳統個人電腦市場將受到處理器晶片短缺的影響，預計會對低階電腦和庫存量造成更大影響。但隨著商業升級將在未來一年左右進入最後階段，我們認為這將推動大部分重點銷量，並有助於提升整體業績金額表現。」