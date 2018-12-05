〈黃崇仁開講〉半導體庫存調整至明年Q1 Q2起需求回溫

力晶集團董事長黃崇仁今 (5) 日受訪表示，半導體目前沒有景氣寒冬，市場只是滿手庫存，因此各廠正處於庫存調整狀態，預期調整期是今年第 4 季至明年第 1 季，第 2 季起需求就可回溫，對後市沒有看得太悲觀。記憶體方面，DRAM 除供給轉佳，多元化應用需求也持續看增，短期市場有些挫折，但長線仍看好。

歐系外資近來下修對明年半導體產業看法，認為產業將步入景氣寒冬，對此，黃崇仁表示，半導體目前沒有景氣寒冬，只是市場滿手庫存，各廠正處庫存調整狀態，對後市沒有太悲觀。

黃崇仁認為，台積電 (2330-TW) 是全球最大晶圓代工廠與 IC 供應商，只是產業正在調整庫存，導致明年第 1 季產能鬆動。至於力晶集團旗下鉅晶，目前產能利用率仍高達 100%，需求熱絡，他也說，庫存調整時期，有些大廠稼動率可達 8 至 9 成，但二線廠商則掉到 6 至 7 成，多少都會受到影響。

對於 DRAM 市場後市展望，黃崇仁上月底出席「2018 TSIA 年會」曾指出，明年在市場沒有太多新產能開出下，下半年可預期將會「很厲害」，DRAM 又會開始缺貨。

除供給面因美國出手打擊中國 DRAM 發展而轉佳外，黃崇仁今日也說，DRAM 多元化應用持續看增，包括資料中心、物聯網與人工智慧等需求都看漲，雖然短期有挫折，但長線市況仍看佳。至於 Flash 則是受供過於求影響，庫存去化時間較緩慢。