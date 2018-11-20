CPU缺貨延燒 Q3筆電出貨季增僅3.9% 低於原先預期

CPU 缺貨風暴持續延燒，根據全球市場研究機構 TrendForce 最新報告顯示，2018 年第 3 季全球筆記型電腦出貨為 4268 萬台，季增幅僅 3.9%，對比先前預估的 5-6% 季成長，出現約 2% 缺口，其中，排名前五名分別為惠普 (8424-TW)、聯想、戴爾、華碩 (2357-TW) 與蘋果。

展望第 4 季，TrendForce 筆記型電腦分析師曾姤涵指出，即使邁入旺季備貨尾聲，許多筆電品牌為達年度出貨目標仍還在衝刺階段，然而 CPU 近乎零庫存的低氣壓持續壟罩，恐造成第四季筆電出貨年衰退約 1.9%，這波 CPU 缺貨朝預計將持續至明年上半年。

此外，筆電列入中美貿易戰課徵清單討論，即便生效與否仍不明朗，但筆電品牌及代工廠後續因應措施已備受關注。

排名第四與第五的華碩與蘋果，出貨量分別達到 358 萬台與 336 萬台，尤其是華碩，今年整體筆電市場的出貨動能一大部分來自商務筆電，但華碩專注於獲利佳的利基型產品，導致出貨表現連續八個季度呈現衰減，且今年的衰退幅度更可能擴大至一成以上；而蘋果則是因售價問題，導致買氣不振，加上 MacBook Air 新品遲至第四季上市，也削弱蘋果第三季的營運動能。華碩今年第三季市佔達 8.4%，年減 6.2%，蘋果第三季市佔 7.9%，年減 24.3%。

排名第一的惠普，第 3 季出貨達 1080 萬台，全年出貨可望挑戰 4200 萬台新紀錄，年增率約 5%，優於整體筆電出貨表現。而排名第三的戴爾出貨來到 718 萬台，受惠於今年商務筆電的優異表現，戴爾全年出貨可望站上 2800 萬台，12% 的年增長成績為前六大之冠。