人民幣中間價上調463點 美元指數重回97

新浪財經訊 12 月 5 日，國葬日前美聯儲撒鷹，人民幣中間價報 6.8476，上調 463 點，上一交易日中間價報 6.8939，在岸人民幣上一交易日收報 6.8401。

國葬日前美聯儲撒鷹 美元指數重回 97

美國將在週三為已故前總統老布希舉行國葬，當天該國金融市場將休市一天。由此引發的提前擠兌交易潮令市場在週二出現異動，美元指數先抑後揚，而美股三大指數則在美聯儲重磅官員威廉姆斯發表講話聲稱將 “繼續加息” 之後一路暴挫，道鐘斯指數收盤重挫 800 點，幾乎回吐了上周以來錄得的大半反彈幅度。

美聯儲三號人物、擁有貨幣政策委員會 FOMC 長期投票權的紐約聯儲主席 John Williams 繼續看好美國經濟，預計未來繼續漸進式加息將是適宜的，重申將根據資料做決策。美東時間 12 月 4 日週二，Williams 在 G30 會議的發言中指出，美國經濟總體而言形勢很好，經濟表現強勁，並將繼續強勁增長。大量指標表明，勞動力市場相當強勁、健康。

美債收益率現 “倒掛” 上一次倒掛後不久金融危機爆發

美國 3 年期、5 年期美債收益率出現倒掛，為 2007 年以來首次出現。2 年期、10 年期美債收益率的差距也縮小至略高於 15 個基點，同樣為 2007 年以來最低水準。分析人士認為，從歷史資料看，收益率倒掛已成為一個領先指標，預示美國經濟前景黯淡。一旦主流的 2 年期、10 年期美債收益率倒掛，對於市場產生的負面影響將很大。

歷史資料顯示，國債收益率倒掛領先於經濟衰退和股市調整。自 1950 年以來，美國總共出現 10 次收益率倒掛，最終有 9 次導致經濟衰退，另外 1 次發生在 1960 年代中期，收益率倒掛後導致美國經濟增速顯著放緩。這 10 次收益率倒掛現象出現後，無一例外都出現了道鐘斯指數的大幅下調。不僅在美國，國債收益率倒掛在英國、德國、澳大利亞和加拿大等西方經濟體都是良好的預測領先指標。

人民幣兩日大漲千點 空頭堅守數月被迫 “翻多”

受益於中美就經貿問題達成共識，人民幣匯率上漲勢如破竹，在近期新興市場貨幣中表現搶眼。12 月 4 日，在岸、離岸人民幣對美元均較上週五收盤價漲超千點。近期市場心理和交易層面都為人民幣提供了多重穩固支撐。

在業內人士看來，大量出於避險需求做空人民幣的企業進行 “空頭回補”，對人民幣企穩反彈更具意義。有外匯交易員表示，市場對貿易憂慮情緒得到緩解，紛紛削減人民幣空頭頭寸。“投資 A 股的境外機構也通過平倉進行貨幣對沖，人民幣獲得反彈動能。” 某銀行投資總監表示。

目前，市場人士普遍認為，“年內人民幣對美元匯率破 7” 的擔憂基本解除。“一旦市場預期美元加息放緩，則會打壓美元指數，人民幣貶值壓力或將得到一定釋放。” 東吳證券首席經濟學家陳李表示，這也是人民幣匯率上漲的外部條件。

專家稱雙向波動格局未變

業內人士分析稱，本輪匯率大幅反彈，再次顯示當前人民幣運行仍主要呈現雙向波動格局。這將有助於打破市場單邊貶值預期，保持人民幣匯率彈性。近日人民幣升幅巨大，或存在一定回檔可能。預計年底前中美貿易摩擦再生波折的可能性不大，人民幣匯率將主要受美元指數和國內經濟基本面影響。美元指數大幅上揚的可能性較小，而國內宏觀經濟和貨幣政策在年底前也將保持穩健態勢。由此，年底前人民幣匯率出現持續單邊走勢的可能性不大，總體上將圍繞 6.90 一線小幅波動。