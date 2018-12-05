〈每日外資外匯觀點〉美股崩跌 市場風險偏好降溫 美元再度崛起

美股再度大跌、美國經濟衰退的憂慮升高，使得市場避險情緒升溫，加上美國聯準會官員發表鷹派談話，美元指數大舉反彈，周三進一步上漲至 97 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會紐約分行行長 John Williams 周二表示，預期聯準會還將持續漸進升息，在近期分析師紛紛唱空美元之際，為美元打了一劑強心針。

此外，圍繞美中貿易的擔憂也加劇了華爾街的不安情緒，德意志銀行財富管理高級股票交易員 Delores Rubin 說，貿易戰雖按下暫停鍵，但並沒有解決任何問題。

法國農業信貸駐倫敦匯率策略師 Manuel Oliveri 表示，目前市場的風險偏好已略為降溫，貿易戰疑慮正支撐美元。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，每當市場的不確定性上升時，最初的避險可能是買進美元，而目前受青睞的貨幣就是美元。

西太平洋銀行認為，短期內中美貿易緊張局勢持續減弱風險偏好，美元兌日圓難守在 112 之上，但長期來看，美元兌日圓仍將再度上漲。

法國興業銀行仍看衰美元，認為近期美元面臨多重不利因素，建議做空美元兌日圓或美元兌加幣，做多歐元兌美元則非最上策。

美債殖利率周二 5 年期與 3 年期出現倒掛，為十多年來首見，法國興業銀行分析師表示，如果美債殖利率率進一步倒掛，可能是美國經濟放緩的前兆，對美元而言將是利空。