紐約匯市—搞不定脫歐 英鎊大起大落 美債殖利率曲線反轉 美元廣泛走貶

週二 (4 日) 交易，受到議會表決結果和歐盟最高法院判決衝擊，英鎊劇烈波動。

歐盟最高法院「歐洲法院」佐審官 Manuel Campos Sanchez-Bordona 建議，英國可以單方面推翻脫歐決定，引領英鎊走強。

英國議會投票表決，針對先前與歐盟達成的脫歐協議，梅伊首相必須公布全部相關的法律意見，之前她沒有這樣做，意味首相與其政府阻礙立法者運作，在表決結果出來後，英鎊大跌至 2017 年 6 月以來最低水準。

接著，議會又投票支持一項修正案，若梅伊的協議在 12 月 11 日表決時被駁回，國會將有權控制脫歐。英鎊隨即自低點反彈回升，因市場參與者解讀此舉代表無協議脫歐的可能性下降。

最終英鎊兌美元較週一下跌 0.1% 至 1.2717 美元。

歐元兌英鎊下跌 0.1% 至 0.8918 英鎊。

美元兌許多競爭貨幣走貶，係因公債殖利率走軟，3 年期和 5 年期公債殖利率曲線反轉所致。短期債券殖利率低於長期債券殖利率 (即所謂殖利率曲線反轉) 時，反映債券投資者在升息環境下，對美國經濟前景看法越來越負面。

分析師預期，2 年期和 10 年期的公債殖利率曲線恐怕也將跟著反轉，而該曲線被視為美國經濟衰退的前哨。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.971。歐元兌美元下跌 0.1% 至 1.1339 美元。

美元兌日圓下跌 0.8% 至 112.73 日圓，觸及 2 週低點。

BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 表示，「在 G20 會議已經結束後，市場開始聚焦 Fed 和即將舉行的會議與新聞發布會，這些會議將可窺視 2019 年市場的新方向。」

市場參與者過去一週已經聽聞鮑爾在內的一些 Fed 官員看似鴿派的言論，這壓低了升息預期。

「市場顯著降低升息預期，這影響到基準 10 年期公債殖利率，使其下降至低於重要心裡關卡 3%，這股動能使美元承壓，使美元兌其他貨幣匯率廣泛走跌。」