離岸、在岸人民幣雙雙收復6.84 今年保7無虞？

隨著 G20 峰會傳出美中達成貿易休戰協議，市場投資情緒高漲，離岸與在岸人民幣兌美元今日雙雙拉升，收復 6.84 關口，市場人士認為，這解除了年內人民幣匯率跌破 7 元關口的危機。

美元兌在岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

在岸人民幣兌美元昨日收盤達 6.8833 關口，今日開盤漲逾 400 點，突破 6.85 關口，在其強勢帶動下，離岸人民幣也持續飆升，截至最新大約漲 350 點至 6.8442。

今日人民幣中間價上調 492 點，報 6.8939，創下近 2 個月新高，在人民幣強勢逆襲之下，反觀美元持續走低，截至目前為止，美元指數下跌 0.12%，報 96.86。

近期受外部貿易環境變化以及美元走強影響，導致投資者對整體經濟產生不確定性，因此加劇了人民幣匯率的波動。然而隨著美國財政刺激日藉消退，加上連續升息滯後影響顯現，美元指數短期內大幅上行的風險下降，緩解了貿易緊張情緒，有助緩和市場對於人民幣匯率貶值的擔憂。

同一時間，中國人行 (PBoC) 近期停止了短期流動性的投放，解除了市場利率的下行風險，也幫助人民幣匯率漸趨穩定。短期來看，人民幣兌美元匯率跌破 7 元關口的可能性正進一步降低。

德國商銀高級經濟學家周浩認為，近期人民幣「空翻多」的原因包括美中貿易休戰、Fed 升息預期降低、以及新興市場回暖等多重效應，另一個相關因素也包含了市場交易員對於 50 天均線保護失效的判斷，昨日人民幣市場中曾出現短暫美元反彈，但因在 50 天均線附近受到抵擋，導致人民幣快速升值。

周浩認為，目前運行在 6.92-6.93 附近的 50 天均線將成為人民幣匯率短線的保護線，意味著人民幣匯率距離 7 的位置仍有一定緩衝，但基本上今年內跌破 7 的機率已非常小。