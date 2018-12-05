〈鉅亨觀點〉離岸風電躉購費率思考不可不慎 嚴重恐侵蝕本地供應鏈獲利空間

經濟部日前預告，明年度離岸風電躉購費率，降幅高達 12.71%，五大離岸風電開發外商齊聲表示「無法接受」，恐被迫重新評估產業在地化計畫、甚至及影響風場建造時程。而若政府最終公告的費率仍未能有太大調整，恐將因此影響外商與本土供應鏈簽署的多項國產化項目合約，進而侵蝕本土廠商利益空間，更甚者將使意在扶植在地離岸風電供應鏈的政策，大打折扣。

要談躉購電價的影響，要先從遴選初期講起。經濟部今年 4 月底公布的第一階段遴選結果中，「2020 年完工併聯」離岸風電風場總分配容量共 738MW，但為求快速併網，未訂定國產化目標；而「2021 年至 2025 年完工併聯」的總分配容量共達 3098MW，有 6 家開發商取得分配容量，政府為扶植在地供應鏈，要求開發商必須肩負國產化任務，且併網年度越晚，所負責的國產化項目越多。

在遴選階段取得「2021 年至 2025 年完工併聯」容量的開發商，有包含獲配容量 698MW 的達德能源、900MW 的沃旭能源 (Ørsted)、600MW 的哥本哈根基礎建設基金 (CIP)，至於中鋼 (2002-TW) 、台電、加拿大商北陸電力及新加坡玉山能源，則分別取得 300MW。

其中，沃旭目前已與包括中鋼集團旗下興達海基、台船 (2208-TW)、台塑重工、台汽電 (8926-TW)、穩晉港灣工程、光宇工程顧問、西門子歌美颯台灣分公司、台達電 (2308-TW)、台灣環球測繪、台灣世曦工程顧問、中興工程、世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀離岸風電等簽約；CIP 則是與宏華營造、穩晉港灣工程、台灣世曦工程、世紀鋼子公司世紀離岸風電、中興工程等台廠簽約，並與中鋼、台船簽署 MOU(合作備忘錄)。

各開發商為落實強化在地供應鏈的承諾，從確定取得風場後，便積極進行在地化佈局，與此同時，沃旭與 CIP 等外商均不斷呼籲政府，須維持穩定的躉購費率，才能創造有利的開發環境，讓外國投資者更具信心，也可鼓勵更多開發商支持本土供應鏈發展。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文曾表示，若缺乏穩定政策架構與躉購電價制度，就看不到穩定的離岸風電市場，且產業剛起步，未來需要更多扶植。CIP 台灣區計畫執行長侯奕愷也說，躉購電價維持穩定至關重要，應有投資先後順序與成本吸收的相對關係。

由於離岸風電風場開發前，供應商必須付出非常高的前端期初成本，還有許多無法反映的風險成本，下單的開發商都必須一併吸收，丹麥政府過往也是祭出有誘因的電價，讓實際的投資發生、產業鏈催生後，再逐年下修電價。

反觀歐洲政府花 10 年調降費率，台灣卻在要求國外開發商肩負國產化任務的同時，供應鏈都還未建置完成，基礎設施、產業發展條件尚未到位，也還沒見到離岸風場實績前，就先行將躉購費率大幅下調，相關政策規定突然急轉彎，除令開發商一片驚愕外，也有損台灣在國際市場的信譽，打擊外國及本土投資者的信心，甚至影響未來台灣產業對外的招商引資。

回歸本土供應鏈的角度來看，開發商為建置供應鏈，近幾個月持續與大大小小的台廠，簽訂正式合約或合作備忘錄，產業雛形已逐漸浮現，但國產化成本相當高，有開發商直言，若明年躉購費率維持平穩，開發商仍得自行吸收成本，更何況費率大降逾 1 成之多。

若明年度躉購費率未能出現太大調整空間，開發商未來必須負擔更高的前端期初成本，可能直接影響與供應商簽署的多項國產化項目正式合約，也就是開發商將把雙方已簽好的合約，重新拿出來談判，恐使供應商獲利空間遭到侵蝕。

也就是說，在政府貿然調整躉購電價時，政府原本意在扶植在地離岸風電供應鏈的國產化項目政策，可能因為政策轉彎，以及思考不確實，落得國外開發商與本地供應商兩敗俱傷的局面。