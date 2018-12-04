【財華社-港股早評】 2018年12月4日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數27084(-97.77/-0.36%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(12月3日)港股通增持股數最多股票首位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為10926000股，增持比例為0.08%，增持後持股量升至13853931905股，佔整體發行量15.95%。第二位為信義光能(00968-HK)其增持股數為10124000股，增持比例為4.48%，增持後持股量升至236168392股，佔整體發行量3.07%。第三位為利標品牌(00787-HK)其增持股數為8470000股，增持比例為1.84%，增持後持股量升至468804000股，佔整體發行量5.47%。
上交易日(12月3日)港股通增持比例最高股票首位為民眾金融科技-舊(02985-HK)其增持股數為376000股，增持比例為44.98%，增持後持股量升至1212000股，佔整體發行量0.07%。第二位為恒隆地產(00101-HK)其增持股數為1090000股，增持比例為21.01%，增持後持股量升至6279100股，佔整體發行量0.13%。第三位為恒基地產(00012-HK)其增持股數為322000股，增持比例為11.9%，增持後持股量升至3029500股，佔整體發行量0.06%。
上交易日(12月3日)港股通減持股數最多股票首位為嘉年華國際(00996-HK)其減持股數為-26730000股，減持比例為-7.58%，減持後持股量降至326312500股，佔整體發行量1.36%。第二位為中國金茂(00817-HK)其減持股數為-20224000股，減持比例為-2.02%，減持後持股量降至985892490股，佔整體發行量8.53%。第三位為數字王國(00547-HK)其減持股數為-12110000股，減持比例為-0.91%，減持後持股量降至1321140000股，佔整體發行量4.96%。
上交易日(12月3日)港股通減持比例最高股票首位為六福集團(00590-HK)其減持股數為-136306股，減持比例為-17.15%，減持後持股量降至658694股，佔整體發行量0.11%。第二位為週大福(01929-HK)其減持股數為-968600股，減持比例為-15.77%，減持後持股量降至5175800股，佔整體發行量0.04%。第三位為希瑪眼科(03309-HK)其減持股數為-522000股，減持比例為-9.43%，減持後持股量降至5018000股，佔整體發行量0.48%。
1.2. 港股沽空數據
上日(12月3日)沽空金額上升至港幣192.78億元，(前交易日沽空金額108.55億元，同比上升77.6%)。沽空金額佔整體成交金額1296.25億元的14.88%(上日佔整體成交10.43%)。
整體成交金額上升至1296.25億元(上日成交1040.85億元/同比上升24.54%)，沽空金額上升至192.78億元(相比上日沽空金額108.55億元/上升77.6%)，非沽空金額輕微上升至815.58億元(上日非沽空總成交金額687.01億元/輕微上升18.72%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額上升至1296.25億元(相比前交易日成交金額1040.85億元/上升24.54%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額192.78億内其中108.92億(前交易日藍籌股沽空金額52.78億元/同比輕微下降106.36%)，沽空金額108.92億元佔整體沽空金額192.78億中比例為56.5%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額192.78億内其中83.87億(前交易日非藍籌股沽空金額52.78億元/同比上升50.39%)，非藍籌股沽空金額83.87億元佔整體沽空金額比例為43.51%。
最近20個交易日沽空數據比對