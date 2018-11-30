重磅：聯準會或將在12月會議前下調銀行超額準備金利率

聯準會剛剛公布了 11 月貨幣政策會議紀要，這在讓 12 月升息幾乎板上釘釘的此同時，還透露了另一個重要信號：在 9 月升息之後，聯邦基金利率上行過快，聯準會在下一次升息前很可能下調超額準備金利率。

當地時間周四，聯準會公布的會議紀要顯示，聯準會官員們認為，如果有必要，將在 12 月會議之前啟動「應急計劃」，對銀行超額準備金利率（IOER）進行調整，以便讓聯邦基金利率保持在目標區間內。

所謂超額準備金利率，是聯準會對美國商業銀行超額準備金支付的利率。為鼓勵銀行存入準備金，2008 年 10 月聯準會開始對這部分資金支付利息。

在今年 6 月之前，超額準備金利率一直和聯邦基金利率目標區間上限保持一致，因此每次調整都和聯準會升息幅度同步。但是在今年 6 月，聯準會在升息 25 個基點的同時，考慮到有效聯邦基金利率逼近區間上限，因此只將超額準備金利率上調了 20 個基點，這也是二者首次沒有以相同幅度上調。

在聯準會 9 月將聯邦基金利率目標區間上調至 2%-2.25% 之後，目前有效聯邦基金利率也升到 2.20%，和超額準備金利率一致，因而聯準會 11 月會議提出了這個問題，並暗示可能於下次會議前再度對超額準備金利率作出技術性調整。

在最新公布的會議紀要中，聯準會官員們認為：

儘管聯邦基金利率近期似乎穩定了下來，但是在委員會下次會議之前依然存在持續上行的風險。

作為應急計劃，與會人員認為在 12 月會議之前如有必要，委員會對 IOER 執行技術性調整是合適的，以便讓聯邦基金利率保持在 FOMC 設定的區間之內。

至於為何有效聯邦基金利率逼近區間上限，會議紀要顯示，聯準會公開市場帳戶 (System Open Market Account) 副主管 Lorie Logan 指出，部分原因在於短期公債供應增加，導致公債殖利率上行。

一年前聯準會宣布啟動縮表，但和美國財政部加大公債發行力度一樣，聯準會減持美債行動推升短期美債殖利率上漲，進一步衝擊 IOER。

而銀行為了滿足日常需要和監管要求，又不得不把本可以拿去銀行間拆借的資金，放到聯準會表內，吃低於銀行間拆借利率的 IOER，這引起華爾街的不滿，市場對聯準會是否該停止縮表的隱憂也越來越大。

摩根大通的首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，如果有人認為 EFFR 上升是銀行間市場準備金越來越稀缺所致，那麼這或暗示聯準會需要放慢或暫停通過資產負債表正常化，將準備金抽出銀行系統的進程。

這可能導致聯準會的政策立場整體上更為寬鬆。

『新聞來源／華爾街見聞』