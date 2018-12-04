澳洲央行維持利率1.5%不變 經濟前景有3大隱憂

澳洲央行 (RBA) 週二決定將基準利率維持在 1.5% 的歷史低點，符合市場預期。澳洲正房市價格持續大跌、工資增長疲弱與通膨攀升力道不強勁，為經濟增長前景隱憂，該國央行因此決策利率不變，以支撐經濟增長。

澳洲央行將現金利率維持在 1.5%，央行總裁 Philip Lowe 在聲明中表示，澳洲目前經濟表現良好，同時預測失業率將進一步下降。然而，消費者價格仍處低於狀態，此為該行在自 2016 年 8 月以來，維持利率不變的主因。

Lowe 表示，失業率進一步下降，以及通膨回升至目標值是可預期的，儘管這一進展很可能是緩慢漸進的。同時，他重申家庭消費前景是「持續的不確定因素」，一些經濟學家認為，工資以 2% 的緩慢速度增長，以及疲弱的消費者支出，可能終將會傷害經濟。

此外，澳洲房市崩盤為經濟前景不確定性因素之一，11 月澳洲房價跌幅創金融危機以來新高，雪梨房產價格已從去年 9 月的高峰值下跌 9.5%，墨爾本房產價格則從去年 11 月的高峰值下跌 5.8。



澳洲第 3 季 GDP 報告將於週三 (5 日) 公佈，預計 7 月至 9 月的 GDP 季增為 0.6%，年增率預期為 3.3%，第 2 季經濟擴張季增 0.9%，年增 3.4%。

澳洲 GDP 季增率

Lowe 指出，澳洲經濟表現良好，在穩健的商業投資和強勁的政府公共建設支出下，央行預計今年和明年的 GDP 年增為 3.5%，而 2020 年 GDP 增長預期將放緩，主要受到資源出口增長下滑所影響。

澳洲統計局的數據顯示，第 3 季政府支出增長 1.1%，經通膨調整後的金額為 1097 億澳元 (807 億美元)；公共支出幾乎佔年度 GDP 的 1/4，且為過去一年左右增長的主要動力。

另外數據顯示，上季澳洲淨出口預期將增加 0.4% 左右，主要受液化天然氣 (LNG) 和旅遊業的帶動。

另一方面，對全球貿易戰的隱憂和新興市場的緊張，使全球增長前景蒙受一層陰影。儘管美中雙方同意暫時停止貿易戰 90 天，但貿易緊張局勢仍未完全消退，澳洲經濟與中國經濟息息相關。