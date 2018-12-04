【大慶證券】盤前分析－中美暫且休兵 台股季線關卡突破在即



◆盤勢分析

受到貿易戰紛擾和緩，美國暫緩加徵 2000 億清單之 25% 關稅，激勵美國四大指數收紅，其中費半漲勢最為凌厲，上漲 2.67%，但值得注意的是，此協議需 90 天內雙方得完成交易，才會正式生效，其中恐有變數波動，不排除將帶來新的危機，須特別留意。除中美貿易議題外，經濟數據發展也牽動升息腳步走向，週一公布美國 11 月 ISM 製造業指數，11 月製造業指數為 59.3，優於預期 57.6，週五也將公布非農就業指數，若數據與市場預期相符，短線市場樂觀氣氛有望延續。

中美緊張關係放緩，昨日亞股普遍開高，陸股上漲 2.57%，日韓股也有 1-2% 的漲幅，台股昨日終場上漲 249 點，收在 10137 點，成交金額 1707 億元。集中市場昨日強勢上攻，離季線關卡 10183 點，僅不到 50 點，加上外資買盤挹注，單日買超 56 億元，集中市場連續四日呈現價漲量增格局，顯示內外資信心回籠，有助於指數重回季線之上，不過考量上檔解套賣壓沉重，加上昨日晚間公布台灣 11 月 PMI 指數為 48，經濟數據表現疲弱，研判大盤短線恐在季線附近震盪，後續觀察中美貿易戰及英國脫歐等國際情勢走向，若好轉，大盤有望站穩季線，在多頭格局未破下，有機會挑戰 10/11 跳空下緣 10466 點。櫃買指數則維持漲勢，站穩季線之上，短均線持續上揚，相對集中市場穩健，只要 5 日線不被有效跌破，短多行情即可延續。

觀察昨日盤面，盤面族群幾乎全面噴出，蘋概股由大立光漲停，帶動可成、鴻海、GIS、美律皆有 2.92%-7.18% 的漲幅，且因中美關係舒緩，關稅紛擾暫時解除，終端需求有望回溫的情況下，激勵被動元件包括國巨、華新科率先亮燈漲停，帶動族群類股，如信昌電、大毅、禾伸堂等共 14 檔漲停作收；工具機的直得、上銀、亞德客 - KY 也有所表態。另外，隨 5G 規格在提前商轉題材帶動下，CCL 族群的聯茂、台光電、台燿，光通訊的聯亞、聯鈞、光環均有 3% 至 9.88% 的漲幅水準，而先前熱門族群 MOSFET 則因漲多回檔壓力，正乖離過大，因此表現相對平庸。整體來看，即便族群輪動快速，但具備基本面利基的族群，短線跌深股價依然有支撐力道。不論是營運具備轉機還是未來展望樂觀的產業，只要不破重要支撐，後續都仍有機會重新加入輪動，相關族群可參考 5G 相關、蘋概族群、電動車等，考量櫃買強於集中市場，選股以中小型股為優先，在盤勢仍趨動盪之際，嚴守停損停利靈活操作。

