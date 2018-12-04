

◆盤勢分析

1.G20 峰會後中美宣布貿易爭端暫時停火，美國股市早盤大幅開高，但隨市場氣氛轉趨平淡，終場美股四大指數漲幅收斂，收盤漲幅介於 + 1.09%~+2.67%。科技股普遍表現亮眼，AMD 大漲 11.31%、亞馬遜上揚 4.86%、NVIDIA 上漲 4.04%、美光上漲 3.81、APPLE 上漲 3.49%、台積電 ADR 上漲 3.03%、特斯拉上漲 2.29%，有利今天電子股表現。

2. 周一晨間美股電子盤強彈，亞洲股市演出慶祝行情，台股跳空高開，盤中 3008 大立光與 2330 台積電等蘋果概念股領攻，搭配人氣指標 2327 國巨、2492 華新科強勢表現，大盤量出緩步上攻，連續站上 10,000 與 10,100 兩大整數關卡。終場加權指數上漲 249.84 點，漲幅 2.53%，收在 10,137.87 點。

3.OTC 指數開高走高，連續拉出第六根紅 K 棒，目前價量搭配得宜，加上技術指標持續轉強，將有望挑戰年線。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收長紅 K 線，突破近期整理平台的走勢。

(2) 量能：成交量擴增至 1670.94 億元，後續量增價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上、MACD 柱狀體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 92.98 億元；外資 56.91 億元、投信 + 9.16 億元、自營 + 26.92 億元。

5. 電子類股

(1) 被動元件、矽晶圓、MOSFET：中美貿易戰暫時休兵，市場資金進駐波段跌深的族群，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等被動元件集體股價量出走漲。矽晶圓挾 1Q19 報價有望上揚的題材，6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、313532 台勝科早盤續創新高，但尾盤不敵當沖賣壓，出現漲幅收斂。MOSFET 族群普遍 3Q19 營運佳，4Q18 不看淡，5299 杰力、6435 大中維持強勢上漲趨勢。

(2) 蘋概股：美國電子盤上漲，帶動周一蘋概股表現，2330 台積電開高走高，股王 3008 大立光強攻漲停、3406 玉晶光與 2474 可成底部量出跳空上漲。

6. 非電子類股

(1) 特斯拉：執行長馬斯克宣稱目前 Model3 已經達成每天量產千台目標，早盤相關個股 3665 貿聯 - KY、1536 和大股價上漲超過 5%；帶動 4739 康普、4721 美琪瑪等相關電池公司，股價同步滾量上攻。

(2) 二線塑化：周日俄沙同意延長原油減產，國際油價短線有望獲得支撐，SM 的 1312 國喬、1310 台苯；PVC 1305 華夏；PE、PP 的 1304 台聚周一股價轉強。

7. 重點訊息：

(1) 記憶卡急漲價 群聯威剛進補: 今年來 NAND Flash 價格一路走跌，通路及終端市場相關產品存貨均降至歷史低點，但隨著物聯網及安控等市場對記憶卡需求明顯回升，加上中低階 Android 智慧型手機消費者仍選擇以記憶卡作為容量擴充媒介，供不應求下，近兩周內記憶卡價格急漲 15～20％，固態硬碟（SSD）價格亦見止跌，市場看好 8299 群聯、3260 威剛、2451 創見、8271 宇瞻等業者直接受惠。

(2) 聯發科新晶片 挑戰高通: 國內手機晶片龍頭 2454 聯發科宣布將發表 Helio P90 處理器，連同 P80 手機晶片，迎戰高通旗艦款處理器 S8150，搶攻中高階智慧型手機市場，新款晶片已獲得中國大陸手機大廠 OPPO、小米等公司青睞 ，預定 12 月 13 日上市，揭開新一波手機晶片大戰。

