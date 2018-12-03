【華冠投顧】無基之彈VS季線反壓

#盤勢分析

川習會傳出好消息，早盤道瓊電子盤大漲 400 點，亞股全面大漲，加權指數也帶著 1670 億元的大量上攻，OTC 也創反彈以來的 460 億元新高量，但畢竟從目前盤勢結構看還是反彈勢，大盤的季線今天收盤再 10183，而 OTC 距離我上周提醒的結構反壓 131 也近了，而今天大盤同時突破 10014 關鍵點，似乎短線的走多與趨勢出現了衝突，因此接下行情看法還是一樣，既然大趨勢偏空，操作策略上還是會建議短線操作為主，抓好風險區間，不貪心，抓好反壓或短線目標價位停利。

類股方面電子指數今天強勢攻擊來到 10 月的跳空缺口反壓，其實盤中很多標的都有出現賣壓的狀況，上週也預告過本週有機會輪漲到非金電，而上周提及的 1305 華夏、1312 國喬都大漲 6% 以上，1313 聯成、1340 勝悅 - KY 也有小漲表現，而另外盤面最吸睛的莫過於被動元件族群，從指標股 2327 國巨開始，整個族群至少 9 檔亮燈漲停，這個盤以經輪動到了最弱勢的被動元件，是否能延續這個氣勢，會是接下來整個行情的關鍵。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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