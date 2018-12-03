【華冠投顧】「選後彈跳」如期續帶勁 「被動元件」果然唱好戲 再來鎖定《…族群及個股》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提到「大盤相對亞股強勢，推測多頭控盤者應有預先拉出空間好因應尾盤 MSCI 季度調整摜壓的意味在，而收盤更是剛剛好守住極短線防線，由此可見多頭控盤相當嚴密精準，換言之盤勢仍由多方掌控」。

多頭控盤穩健的原因在今天得到了答案，中美貿易戰的降溫帶動全球股市同步大漲，回頭印證了市場總是有先知先覺者，只要看得懂控盤者的佈局並跟著動作，獲利並不是一件困難的任務，今日台股雞犬升天，大盤 + 249 點站上「萬一」關卡，OTC 指數 + 2.63%。

上週五多頭作線精準，今日亦不惶多讓，大盤開盤點約略落在上週最高點附近，一分鐘內更是直接創高，隨後直奔「萬一」大關，這意謂著凡是上週因為害怕 G20 變數而出場的籌碼，就指數標準而言即便上週賣在最高點，也幾乎無法用同樣的價格買回，屬於道地標準的甩轎動作，而多頭既然花了偌大心力甩轎作線，自然不會只拉一根長紅棒就滿足，後市還有好戲可瞧，行情目標 "先賺年終、再賺紅包" 維持不變。

不可諱言的是，大盤再往上即將面臨下彎季線反壓，OTC 指數也已漲到 9~10 月整理平台下緣，兩者都來到壓力較大區間，續攻難度確實跟著升高，但如前段所述，目前盤勢仍由多頭牢牢掌控，極短線就算遇壓回檔，也僅視為反覆沉澱籌碼，中小型股可望繼續輪漲，多方防守點則由 9588 點上移至今日多方缺口（大致取萬點整數作基準）。

＜被動元件族群＞

上週四提到 "被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》遇壓回檔只是進行衝關前的整理"，上週五強調「三檔指標股 "價量配合良好、籌碼趨於安定、量縮逆勢過關"」，今日立馬通通噴出鎖漲停。

整個被動元件族群早在 11/15(四) 分享的【賺爆選舉行情的錦囊妙計】就請大家好好鎖定，之後也提醒值得留意的二線股《6175 立敦》、《6155 鈞寶》、《8043 蜜望實》、《3090 日電貿》、《3537 堡達》、《3236 千如》... 迄今表現也可圈可點，目前整體族群走勢依然穩健，由週線角度來看仍可期，後市會持續追蹤。

＜再來鎖定個股＞

昇楷近期分享與著墨的個股主要分布在被動元件（3236 千如、8043 蜜望實、3026 禾伸堂...)、矽晶圓（6182 合晶、3532 台勝科...）、MOSFET（6435 大中、3317 尼克森、8261 富鼎...）、生技（1783 和康生、3205 佰研...) 等族群，目前都已陸續拉開空間甚至有的已開始進行獲利了結，接下來的操作焦點將轉向剛剛冒出頭來、可望落後補漲的族群，這些族群或個股是誰呢？

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。