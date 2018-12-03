【華冠投顧】幸運星-被動元件遍地開花帶動台股......軋軋嗚拉拉！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2492 華新科、2337 旺宏、2375 智寶、8046 南電、2367 燿華

上周三幸運星就在群組中告訴大家，老師發現不只牛仔很忙…… 大人們更忙…… 忙著開始乾坤大挪移到…… 被動元件！！當天被動元件族群齊拉尾盤…… 也特別在節目中請大家「千萬勿放空高券資比的被動元件」，如 6173 信昌電、2478 大毅…… 今天均雙雙軋⊕，整個被動元件族群遍地開紅花…… 大家都看到了吧！！軋聲隆隆！！這是今天大人們趁貿易戰休戰的國際大利多來全力軋空的軋空盤！！

台股出現大量慶祝行情，以被動元件軋空為主，配合權值股 3008 大立光、2474 可成、4938 和碩、2330 台積電、2317 鴻海、3711 日月光、台塑四寶及金控族群一起上漲，使大盤指數大漲 249 點一次突破頸線、逼近季線快速上萬點，成交量迅速放大至 1,668 億元。OTC 雖然矽晶圓漲多創高後獲利賣壓出現，但因今日其他個股追價買盤甚大，所以收盤指數也大漲 2.63% 重回 130 點大關，成交量放大至 459 億元（近 5 個月來新高量）。今日遍地開花！！上漲檔數 1,321 家，其中高達 44 檔漲停板！！下跌僅 176 家…..

今日被動元件強強滾，2327 國巨、3026 禾伸堂、6127 九豪（連二漲停）、2456 奇力新、5317 凱美、6173 信昌電、8043 蜜望實、6175 立敦、2375 智寶、3624 光頡、2492 華新科、6155 鈞寶、2478 大毅、3090 日電貿、5328 華容等全數漲停板。PCB 也強強滾，2383 台光電、6213 聯茂、2367 燿華、8046 南電、2313 華通、6274 台燿、6269 台郡、6153 嘉聯益…… 工具機也火辣辣，如 1590 亞德 - KY、1597 直得攻上漲停板，2049 上銀差一檔漲停…… 連 DRAM 也強勢上漲：2337 旺宏漲停，2344 華邦電、3260 威剛大漲……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。