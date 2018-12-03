【華冠投顧】G20高峰會後...中、美貿易戰暫緩!台股大漲+249點!但激情過後...

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、3324 雙鴻、3661 世芯 KY、2492 華新科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

激情過後

G20 峰會過後，台北股市大漲 + 91 點開出，隨在買盤全面回流下；加權指數震盪走高，終場大漲 + 82 點作收，收在 10137 點，成交量 1670 億。

兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山!! 連續二周台股受到消息面主導，一個『九合一大選』，一個『G20 峰會』；然而，台股也在二個消息面落幕後，台股也成功『重返萬點』。延續我們先的說的…『內資的偉大』和『外資的回流』，就算短線『烏鴉滿天飛』；但是籌碼面就是持續多方發展，所以就算萬點壓力重重，但是個股還是持續輪漲。今天在『激情過後』，相信投資朋友還是會問??『都已經季線了，還能追嗎??』。武傑老話一句…『風向沒有變，是投資人的心在變!!』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2327 國巨、2337 旺宏、3026 禾伸堂、6127 九豪、5299 杰力、2456 奇力新… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1526 日馳、2915 潤泰全、8415 大國鋼、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。