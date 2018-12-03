【華冠投顧】台股大漲249點，站上萬點，挑戰季線!

台股受到中美貿易戰緩和及亞股及美國盤前期指大漲帶動下，指數開高走高，重回萬點關卡，終場大漲 249 點，10137 點作收，成交量 1670 億元，價漲量縮。

美中貿易戰緩和、中國大陸取得 90 天不再加徵關稅的緩衝時間消息面刺激下，電子股漲 3.52%，金融股漲 0.9%，傳產股漲 1.71%，OTC 漲 2.64%。盤面焦點: 被動元件族群今日最領風騷，強漲，國巨 (2327) 收 407 元、華新科 (2492) 收 206 元、禾伸堂 (3026) 收 132 元，信昌電 (6173) 收 76.4 元，大毅 (2478) 收 61.4 元等通通都是漲停價。蘋果 3 雄台積電 (2330) 收在 235 元，上漲 4.21%。大立光 (3008) 收在漲停價 3705 元，鴻海 (2317) 收 74 元，上漲 2.92%。蘋果觸控面板供應商 TPK-KY 宸鴻 (3673) 收 56.1 元，上漲 6.04%。GIS-KY6 (6456) 收 109 元，上漲 5.82%。不過矽晶圓嘉晶 (3016)，環球晶(6488)，中美晶(5483) 等卻震盪走低，多注意!

台股各項指標延續偏多，外資續站多方，融資水位未急速上升，有利於台股繼續向季線 10183 點繼續挑戰，另年底做漲及元月作夢行情加持，建議持續做多中小型股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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