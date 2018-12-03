【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

中美在 G20 達成協議，雙方同意短期不再加徵新的關稅，將有 90 天談判期。中美貿易戰休兵，在美股電子盤大漲 400 多點影響下，台股開盤在 9979 點，開高走高，重回萬點關卡，最高來到 10148 點，終場上漲 249 點，收盤在 10137 點，成交量 1668 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

受中美貿易暫緩的影響下，電子股今日全面走揚，<矽晶圓>、<二極體>、<MOSFET>、<被動元件>、<PCB 印刷電路板>等相關電子股，在 <蘋概股>、<5G 概念股> 帶領下大漲。

<蘋概三王>大立光 (3008) 漲停、台積電 (2330) 漲 4.21%、鴻海 (2317) 漲 2.92%。

<5G 概念股>兆赫 (2485)、聯茂(6213) 漲停，訊芯 - KY(6451)大漲 9.52%、台燿 (6274)、信驊(5274)、聯亞(3081)、穩懋(3105) 都大漲 8% 以上，宏捷科 (8086)、明泰(3380)、 先豐(5349)、全新(2455) 皆漲 5% 以上。

<被動元件>今天非常亮眼，九豪 (6127)、信昌電(6173)、國巨(2327)、大毅(2478)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、奇力新(2456)、日貿電(3090)、立敦(6175)、蜜望實(8043) 全部漲停。

<光學鏡頭>玉晶光 (3406) 大漲 9.61%、揚明光 (3504) 大漲 8.28%、新鉅科 (3630) 漲 6.39%、佳凌 (4976) 漲 5.42%、亞光 (3019) 漲 4.65%，華晶科 (3059)、先進光(3362) 皆漲 3% 以上。

<MOSFET> 大中 (6435) 大漲 9.48%、杰力 (5299) 漲 7.60%、富鼎 (8261) 漲 3.89%、尼克森 (3317) 漲 2.57%。

<PCB 印刷電路板>燿華 (2367) 漲停、華通 (2313) 大漲 9.31%、台郡 (6269) 漲幅 8.93%、欣興 (3037) 漲幅有 7.57%，達邁 (3645)、先豐(5349) 漲有 5% 以上，金像電 (2368)、瀚宇博(5469) 漲有 4% 以上。

<矽晶圓>方面，台勝科 (3532) 漲幅 5.26%，環球晶 (6488)、合晶(6182) 皆有漲 2% 以上，中美晶 (5483)、嘉晶(3016) 皆小漲 0.8% 左右。

總結:

此次 G20 峰會中美兩國將短期貿易戰影響降到最低，但 90 天的休戰期過後，中美雙方是否能達成協議仍需持續觀察。短期中美貿易暫緩，亞股受美股反彈的影響下，12 月指數可期待呈現正向，台股可以多注意中小型概念股。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。