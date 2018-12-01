高盛1MDB醜聞陰霾揮之不去 投行接連降評 11月跌勢擴大

高盛捲入 1MDB 醜聞陰霾揮之不去，週四 (29 日) 聯準會 (Fed ) 宣布擴大調查高盛內部管理，週五 (30 日) 美銀美林分析師將高盛股票評級從「買入」下調至「中性」，高盛股價應聲下跌超過 2%，近一個月該公司股價 (GS-US) 已重挫 14%。

高盛股價走勢圖。(圖：AFP)

Michael Carrier 在給客戶的一份報告中寫道：「我們認為目前的估值低估了與大多數與 1MDB 相關的潛在負面情況，但我們只能獲得有限的資訊，而且不確定性可能會持續一段時間，限制高盛股價上行的潛力。」

Carrier 將高盛股票評級從「買入」下調至「中性」，並將其目標股價從 280 美元下修至每股 225 美元。

此前，外媒報導，聯準會 (Fed) 正在擴大對高盛高層如何避免銀行管控的調查。美國檢察官此前聲稱，高盛銀行家參與了一項由馬來西亞金融家領導的賄賂和回扣計劃，高盛承銷了「一馬發展公司」 (1MDB) 將近 60 億美元的債券。

高盛前合夥人賴思納 (Tim Leissner) 因參與 1MDB 醜聞在 8 月已對此案認罪，他表示背地賄賂和收回扣行為是銀行文化的一部分。

馬來西亞政府自本月 12 日要求退高盛全額賠償 6 億美元的一馬債券承銷費用後，高盛股價大幅下挫。高盛前執行長貝蘭克梵 (Lloyd Blankfein) 介入了「一馬發展公司」貪汙醜聞案，在與馬來西亞金融家劉特佐 (Jho Low) 進行了一次介紹性會議後，貝蘭克梵被指控從該基金中偷走了數十億美元，。

高盛因涉及 1MDB 醜聞案遭投行降評並非首例，在 11 月 21 日摩根士丹利分析師 Betsy Graseck 也是因高盛涉及 1MDB 金融醜聞，調降該公司評級，並指出尚不清楚這種情況需要多長時間才能解決。

然而，高盛後市仍有希望，美銀美林表示，高盛可能面臨的任何罰款、處罰和其他制裁都不太可能對銀行業務產生長期深遠的影響。透過新的管理團隊、業務審查、戰略增長計劃以及對成本和資本管理的關注，未來還有希望。