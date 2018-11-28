高盛在韓國也栽了！「裸賣空」遭到75億韓元罰款

高盛在亞太地區的日子越來越不好過了。

11 月 28 日周三，韓國金融監管局因違反股票賣空規則對高盛分公司開出史上最大罰單——75 億韓元罰款。高盛目前尚未對此置評。

韓國金融服務委員會在一份聲明中表示，罰款是針對該公司在沒有保障基礎資產的情況下所進行的賣空活動。今年 5 月，高盛在韓分公司進行了高達 401 億韓元的「裸賣空」交易。

「裸賣空」是指投資者沒有借入股票而直接在市場上賣出根本不存在的股票，在股價進一步下跌時再買回股票獲得利潤的投資手法。但這一行為在韓國遭到禁止，屬於違法行為。

英國《金融時報》注意到，韓國監管部門此舉出台之際，正值韓國股市一落千丈「榮膺」亞洲表現第二差市場，公眾對於外資券商及投行賣空行為的批評聲也日漸增加。

今年以來，韓國綜合股指已經較 1 月的歷史高點下跌近 20%。

上述媒體還稱，高盛遭罰巨款，令這家華爾街投行在亞太地區的生存面臨更為巨大的挑戰。在此之前，高盛在馬來西亞歷史上規模最大的腐敗醜聞之一——1MDB（一馬發展公司）醜聞中扮演了「重要角色」。

美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金，從中賺取約 6 億美元。

檢察官稱，籌資期間，超過 27 億美元被轉移到由馬來西亞金融家 Jho Low 和高盛集團前東南亞地區主管 Tim Leissner 等人控制的帳戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一隻基金提供資金，以及為他的妻子購買珠寶。

美國司法部指控兩名前高盛銀行家和 Low 共謀，將他們從 1MDB 貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對 1MDB 案提出訴訟。

其中，現年 48 歲的 Leissner 已經認罪。他承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律，目前他將面臨罰款 4370 萬美元。另一名前高盛銀行家 Roger Ng 和 Low 也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。

隨後，美國銀行監管機構也進一步要求高盛加強風險監管，並報告更多有關交易的內部辯論。在紐約聯儲的壓力下，高盛開始對負責監督其營運的強大內部委員會運作方式進行了全面改革。

1MDB 事件持續發酵後，高盛股價連連重挫。過去一個月，高盛股價下跌了近 14%，投資者對該行在聲譽及財務上受到的衝擊頗感擔憂。目前，高盛股價已經來到 200 美元下方，市值約為 720 億美元。