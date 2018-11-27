1MDB腐敗案繼續發酵 紐約聯儲要求高盛加強合規管理

醜聞纏身的馬來西亞一馬發展公司 (1MDB) 引發了人們對高盛內控機制的質疑，美國銀行監管機構也進一步要求高盛加強風險監管，並報告更多有關交易的內部辯論。

英國《金融時報》報導稱，在紐約聯邦儲備銀行 (New York Federal Reserve) 的壓力下，高盛開始對負責監督其營運的強大內部委員會運作方式進行了全面改革。只不過，這些包括重寫曾批准三支 1MDB 債券的高盛委員會的章程改革與以上交易並沒有直接關係，這進一步引發了人們對高盛內控機制更為廣泛的質疑，包括擔心委員會的會議未能充分詳盡地記錄事件細節。

一位與高盛亞太區資本委員會（該委員會最初於 2012 年審核了 1MDB 的第一筆交易）關係密切的人士表示，聯準會質疑，為何該行的委員會似乎基本上沒有以風險過高或不合適為由叫停任何交易？高盛隨後指示其委員會記錄各自在更早期階段否決的交易提議。

早在 2013 年 3 月為最後一支 1MDB 債券安排融資、並為此總共收取 6 億美元費用後不久，高盛就進行重大改革，特別是在其強大的內部委員會監督營運工作方面，只不過，這些改革措施當時並沒有公開。推出的改革使得包括高盛負責監督 1MDB 融資、並批准所有此類交易的資本以及客戶合適性的高盛全司及區域委員會都受到了的影響。

美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金，從中賺取約 6 億美元。檢察官稱，籌資期間，超過 27 億美元被轉移到由馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low）和高盛集團前東南亞地區主管蒂姆 • 萊斯納 (Tim Leissner) 等人控制的帳戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一支基金提供資金，以及為他的妻子購買珠寶。

（Jho Low）

香港《亞洲時報》引述大馬政府消息人士指出，馬來西亞總檢察長湯米湯姆斯將在近期入稟美國法庭，民事起訴高盛不當為一馬發展公司（1MDB）發行債券募資，並索償 189 億令吉（約 45 億美元）。

報導稱，湯米湯姆斯將拿出證據，證明高盛集團高層行政主管其實知道 B 在 2012 至 2013 年通過高盛集團 3 此發行債券所得的款項，最終落入阿爾巴 BVI 公司。阿爾巴 BVI 是一家在英屬維珍群島成立的公司，用於冒充國際石油投資公司（IPIC）旗下的阿爾巴投資 PJS 公司（Aabar Investment PJS）騙取 1MDB 公司的付款。

本月 1 日，高盛前高層黃宗華（Roger Ng）在吉隆坡被捕，並引渡至美國面控。黃宗華被指與高盛集團前東南亞地區主管蒂姆 • 萊斯納 (Tim Leissner) 涉及洗黑錢及賄賂本地高管和阿布扎比多名官員，兩人也因此與大馬年輕富商 Jho Low 一同被美國司法部提控。只不過，36 歲的 Jho Low 目前仍不知去向。

1MDB 事件持續發酵後，高盛股價連連重挫。過去一個月，高盛股價下跌了近 14%，投資者對該行在聲譽及財務上受到的衝擊頗感擔憂，截至最新，高盛市值僅剩 722 億美元。而身為道指第二大成份股，高盛的大跌也明顯拖累了道指走勢。