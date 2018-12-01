2019年恐是你用谷歌Hangouts打電話的最後一年！

科技新聞網站《9to5Google》週五 (30 日) 報告，知情人士透露，谷歌 Hangouts (環聊) 用戶恐怕只能用到 2020 年。

谷歌 2013 年推出替代品 Gchat 後，Hangouts 就有了鬧雙胞的身份危機，且近幾年谷歌已經停止更新該 app 並取消其 SMS 傳訊功能，使它事實上更失去泰半用途。

Hangouts 現在還能繼續使用，是因為谷歌以 G Suite’s Hangouts Chat 形式作為工作場所溝通工具，以及視訊會議平台 Hangouts Meet。

谷歌今年 4 月宣布 Android Messages 內搭載 RCS Chat 新功能時，暗示「放棄自有的消費者傳訊 app」。目前 Chat 功能尚未正式推出，開放時間表由電信業者各自決定，但報導稱 2019 年初將開始支援 RCS 傳訊功能，符合 Hangouts 將於 2020 年關閉的時間安排。

仍有不少用戶喜歡使用網站版 Gmail 內的 Hangouts 打電話

儘管已有不少用戶改用其他替代品，但對喜歡在 Gmail 中使用 Hangouts 的用戶來說恐怕不是好消息，在 Gmail 中使用 Hangouts 可以方便與沒有電話號碼的用戶 (如小孩) 溝通。

Play Store 還能下載 Hangouts

目前谷歌 Play Store 也還能下載該 app，近期許多用戶評論也顯示出 app 已經有老化跡象，出現一些錯誤和性能問題。