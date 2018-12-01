美股盤中─ 漲跌互見 矚目G20高峰會中的川習會

美國股市週五中場，漲跌互見。投資人矚目川普總統與中國國家主席習近平之間的會晤。

台北時間 00:47

道瓊工業平均指數下跌 35.36 點或 0.14% 至 25303.48。

Nasdaq 指數上漲 20.43 點或 0.28% 至 7293.51。

S&P 500 指數上漲 3.95 點或 0.14% 至 3741.65。

分析師說，高峰會之前，投資人多觀望。「我不認為高峰會會造成大幅改變，但若有所進展，對股市亦屬利多。」

川普與習近平定於週六共進晚餐，預期將討論兩國間的貿易問題。投資人渴望能有所進展。

美國貿易代表 Lighthizer 週五說，他預期這次會晤將是一項成功。該談話提高了兩國達成貿易協定的希望。

然而，鷹派官員 Peter Navarro 亦將參與晚宴。他對中國態度強硬，是一位爭議性人物。本月稍早，他與白宮經濟顧問 Kudlow 發生衝突。他說與中國達成協議，應根據川普總統的條件，而非華爾街的條件。

週五為 11 月的最後交易日。若無重大賣壓，二大主要指數本月可望上漲，道瓊於 11 月上漲 0.9%，S&P 500 上漲 1%。

分析師說，進入 12 月，股市波動可能增加。並沒有證據顯示週期低點已經出現，但傳統上，12 月，股市通常表現良好，機率達四分之三。