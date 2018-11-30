數字科技8591違法吸金案 高院二審獲判無罪

數字科技 (5287-TW) 旗下 8591 寶物交易網站，於 2014 年 8 月遭新北地檢署起訴違反《電子票證發行管理條例》，台灣高等法院已於昨 (29) 日宣判，維持一審無罪判決。對此，數字科技今 (30) 日表示，感謝司法公正的判決結果，盼逾 4 年的爭議能落幕，且雖有前述的訴訟爭議，但 8591 近一年網站流量仍持續成長，顯示公司正派經營深獲消費者認同。

數字科技旗下 8591 寶物交易網站於 2014 年 8 月底，遭新北地檢署起訴違反《電子票證發行管理條例》，而新北地方法院於 2017 年 6 月 22 日一審宣告「無罪判決」，但因檢察官上訴，歷經 1 年多審理，高院見解也與新北地院一致，維持一審「無罪判決」。

根據《刑事妥速審判法》第九條規定，第二審法院維持第一審所為無罪判決，檢察官提起上訴第三審的理由將有所限制，除非判決所適用的法令牴觸憲法、違背司法院解釋及違背判例外，檢察官將不得提起上訴，維持無罪判決，以維護審判的「妥速原則」，避免冗長訴訟，損害當事人權益。

數字科技表示，對於本件《電子票證發行管理條例》4 年多的爭議，期望於高院宣判後能夠落幕，且雖有前述的訴訟爭議，但 8591 近一年網站流量仍持續成長，顯示公司正派經營深獲消費者認同。

數字科技強調，如同 PayPal 及支付寶等，8591 提供消費者安全且便捷的交易模式，就每一筆交易款項所媒合的交易金額，都委由玉山銀行專戶管理，並根據會員指定帳戶匯入交易款項，致力保障網路交易安全，僅收取前述交易款項的服務費，與先前檢察官誤認交易金額是不法所得，造成嚴重誤會，藉此機會再次澄清，並感謝各界支持。