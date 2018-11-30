瑞信：料中美元首會面有「好結果」 恒指未來12個月目標29000點

瑞信發佈2019年投資展望， 認為明年股市將重新企穩。儘管仍存在很多風險，不過全球經濟將會持續增長，預計通脹將保持溫和。

報告指出，由於美國逐步取消刺激經濟的措施，以及除中國外的新興市場的收緊政策，預計2019年全球國內生產總值 (GDP) 增長或會放緩，從2018年的3.3%減至3.1%。因政策性刺激抵銷貿易緊張局勢所帶來的影響，預計中國經濟將保持約6%的增長。

中美貿易關係進展影響全球經濟，兩國元首明日在G20峰會上會晤，瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，這次是兩國最高元首會面，意味雙方均釋出善意，因此預料會後中美貿易摩擦將會「停火」，維持已落實的關稅措施，應該不會進一步增加更多關稅措施，可能會達成一些框架協議，但仍存在很多不確定性。

若習特會後確定「停火」，邵志銘預料，中港股市將反彈，恒生指數在3個月內或見28000點，12個月內可見29000點。當中金融板塊應最先受惠，較看好估值便宜、盈利增長穩定的內銀及保險股。當市場趨向穩定，可留意增長前景較好的科網股及消費股。

對於恒指未來12個月目標為29000點，邵志銘表示，由於港股明年盈利有10%增長，但市盈率目前在10倍以下，而同樣為10%盈利增長預測的美股市盈率則為16倍，因此目前港股估值仍處於偏低水準。他認為，從基本面看，盈利增長環境健康。本地基金持較多現金，防守性高，意味對恒指成分股有很大的買盤空間。加上恒指剛升穿50天線，下降軌已中斷，進入上升軌道，因此從基本因素、價值及技術走勢來看，給予恒指29000點目標屬保守預算。

市場憂慮美國加息，美聯儲局主席鮑威爾早前暗示或放緩加息步伐。瑞信私人銀行亞太區首席投資總監伍澤恩指出，預期聯儲局會12月會再加息一次，明年上半年加息兩次，不過下半年不會加息。他又預期，未來3至12個月, 人民幣將跌至7.05至7.2兌一美元,

文：敖璐斯