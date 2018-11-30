推特關閉假普丁帳號 投資人擔憂用戶量銳減 股價小跌4%

在社群媒體公司推特 Twitter (TWTR-US) 禁止假冒俄羅斯總統普丁 Vladimir Putin 的帳號後，推特股價週四下跌 4.33% 至 31.30 美元。

推特股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，此假冒帳號擁有超過 100 萬個粉絲，並且活躍了 6 年多。在一條推文中，推特表示，「根據我們從俄羅斯官員那裡收到的有效報告，停止了 @putinRF_eng 的假冒行為」。目前外媒還未得知此帳號的幕後操縱者為何人。

推特申明 / 圖：推特

由於投資者對低於預期的客戶流量數據做出負面反應，推特股價在 7 月以雙位數暴跌。推特稱其用戶量可能還會繼續下降，因為它會消除虛假或其他可疑帳戶。

暫停和關閉帳號是推特清理其平台努力的一部分。在 10 月 25 日報告第 3 季度業績時，公布了 3.26 億位月活躍用戶，比去年同期增長 9%，但低於 3.3 億的市場期望。

此外，美國福斯新聞 Fox News 因有民眾在推特上發布了著名主持人 Tucker Carlson 的家庭住址，對推特的抵制現在已持續了 3 個星期左右。福斯新聞自 11 月 8 日開始抗議活動後，便為發布推文。

FBN 分析師 Shebly Seyrafi 對推特股票的評級為「優於大盤」，並表示這些案例不一定是推特失去右派分子用戶的開端，「但在這一點上，我不認為這是一個大問題。所以我認為這是一個買入機會」。