日本 StockMark AI雲端服務 「Asales」

「StockMark」是一家來自東京大學的新創公司，創立於 2016 年。他們的新產品「Asales」，藉由 AI 技術分析公司內部資料與客戶的情報，自動產生企業動向報告、提供最佳的行銷方案。這項服務在 30 日推出，目標在 2019 年銷售給 100 家客戶、銷售額 10 億日圓。

目前 StockMark 提供的服務有，運用於公司行銷部門的雲端服務「Basic」，還有鎖定企劃部門及經理階層的「Insights」。「Basic」的授權費用為 (6,000 日圓 / 月，1 license)；「Insights」的費用為每家公司，自 80 萬日圓起跳。

StockMark 所提供的服務是利用美國「Salesforce.com」的平台來建構，可讓現有的雲端服務與資料來作連結。

salesforce (圖片來源：Google)

「Basic」將過去提供給客戶的提案或會議紀錄等，公司的內部資料作統一管理，可在平台上搜尋特定的資訊。另外，可與行程表功能做連結，在拜訪客戶前，預先提供客戶的公司情報。這個服務，可讓情報收集與管理更有效率，也提高生產性。未來將新增語音辨識功能，可自動將會議中的談話內容轉換為文字記錄。

「Insights」分析顧客資料，可自動提出客戶需求與業界動向。不侷限於營業額和成本等量化資料，可和報告書等文字資料一起做分析，幫助企業擬定行銷策略。