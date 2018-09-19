微軟推AI雲端服務 與Salesforce爭奪市場

微軟 (MSFT-US) 週二 (18 日) 宣布推出更易於使用的新型雲端服務，加入人工智慧 (AI) 來幫助完成客戶服務和行銷，以應對來自亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US) 以及已經提供 AI 雲端服務的 Salesforce(CRM-US) 在市場上的競爭。

微軟在舊金山舉辦的活動中推出了兩種新型的 Dynamics 365 AI，包含用於客戶服務的 Dynamics 365 AI 和市場分析的 Dynamics 365 AI。前者點出企業目前或即將面臨的議題，並協助問題的處理。後者幫助行銷人員了解市場上人群在社交網絡等渠道上所談論的內容來了解市場需求。

今年早些時候，微軟便推出了銷售用的 Dynamics 365 AI，提供有關銷售對象的深度資訊並能夠連結所有相關的銷售紀錄，甚至能顯示 Salesforce 的 Sales Cloud 工具或 Oracle 和 SAP 的中的所提出的銷售機會與資訊。

客戶方面來說，去年，微軟與惠普和梅西百貨等少數客戶密切合作，以構建複雜的專攻特定領域客戶的軟體服務技術。不過，商業應用和全球產業公司副總裁 Alysa Taylor 表示，未來微軟將不會再單獨為客戶進行人工智慧相關服務。

「對於多年的大型合約，我們將通過與全球、國家和地方系統上的合作來實現這一目標。」Taylor 在接受採訪時表示。

另一方面，在周二晚間微軟也宣布，董事會批准將調高每季股息近 10%。下季股息將由 42 美分上升至 46 美分。該股息將於 12 月 13 日分派，對象針對截至 11 月 15 日的股東。此外，微軟同時也宣布年度股東大會將於 11 月 28 日舉行。