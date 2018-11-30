歐股盤前─G20川習會將登場 歐洲Stoxx 50期指跌0.09%

20 國集團 (G20) 峰會即將登場，其中又以「川習會」最引人矚目；今 (30) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.09%。

台北時間週五下午 3 點 15 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.31%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.10%。

週五亞股多走揚，截至發稿，上證綜指上漲 0.81%，深證成指上漲 1.12%；南韓 Kospi 指數下跌 0.82%，日經 225 指數上漲 0.40 %；台股小漲 2.67 點，至 9888.03 點。

「川習會」登場前夕，美國總統川普的態度，仍難以捉摸。

川普週四前往布宜諾斯艾利斯，出席 G20 峰會，行前他告訴媒體，「我認為，我們近乎可和中國『做點什麼』(doing something)」；外界解讀，川普有機會與中國國家主席習近平，取得貿易戰休兵的共識。

不過，川普昨天也在推特上發文，稱美中兩國在關稅問題上，「還有很長的路要走」。

川普還在文中呼籲，若企業不想支付高額關稅，就該在美國生產商品。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 日前公布 11 月會議記錄，內容顯示，多數決策官員認為，「可能很快」會需要再次升息，強化了 12 月升息的預期。

會議記錄稱，與會官員認為，未來聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明的措辭，可能需要修改，尤其是委員會對「進一步逐步升息」預期的措辭。

Fed 主席鮑爾週三於紐約經濟俱樂部發表演說時表示，美國經濟穩健成長，當前利率「略低於」中性利率；此說法，有別於他在 10 月份提到的「距離中性尚遠」。

Fed 於 9 月提出的中性利率預估區間，為 2.5% 至 3.5%；9 月升息後，聯邦資金目標利率區間，來到 2.0% 至 2.25%，接近中性利率預估範圍。