供應商Toptec被控販售三星OLED技術給中國對手

三星電子供應商 Toptec (108230-KR) 因涉嫌將最新的曲面螢幕 OLED 技術洩漏給中國競爭對手，週四 (29 日) 遭南韓水原地區檢調起訴。

檢察官調查顯示，洩漏技術一案共有數名嫌犯，當中包含 Toptec 的總裁兼董事總經理以及 Toptec 子公司的副總裁，他們被指控出售三星 OLED 曲面螢幕的技術給四間公司。



檢察官並未透露購買機密的中國企業名稱，但一位不願具名的知情人士指出，其中一家公司為中國京東方 (BOE Technology)，該公司為三星主要競爭對手華為提供智慧型手機面板。此外，中國第二大面板製造商華星光電被認為也在 4 間公司名單中。

過去六年，三星共投資了 1500 億韓元 (1.35 億美元) 開發可彎曲 OLED 面板技術，為三星最新的面板技術，並使用於旗艦智慧型手機 Galaxy Note 9。



檢察官指控 Toptec 成立一家空殼公司，並從全球最大的 OLED 生產商三星顯示公司 (Samsung Display) 獲得相關技術文件，再以 155 億韓元的價格出售給中國廠商。



華為準備在明年初與京東方合作發表可折疊手機，華為在全球智慧型手機出貨量已超越蘋果，並欲挑戰三星的霸主地位。



三星顯示在聲明中表示：「看到檢察官的聲明我們很震驚，因為我們的競爭對手正侵略性地追逐我們的技術。」該公司將監督審判過程及其結果。



生產製造手機面板自動化設備的 Toptec，則是否認該指控，該供應商表示未洩露三星的技術給中國競爭對手。該公司 30 日開盤暴跌 10.55%，暫報每股 8390 韓元，為三年以來新低。

Toptec 股價

業界觀察人士指出，開發 OLED 和晶片等尖端技術可以決定公司的未來，產業激烈的競爭，使公司面臨獲取此類技術的壓力，有些公司因此不擇手段購過非法方式取得。