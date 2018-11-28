業績繼續高增長 雲端運算軟體巨頭Salesforce盤後大漲

總部位於舊金山的美國雲端運算應用軟體製造商 Salesforce（CRM）在美股盤後公布的該公司 2019 財年第第三季財報業績超出華爾街分析師預期，這意味著該公司面向金融服務和醫療行業的產品將有助於保持其快速增長，而公司股價隨後也應聲上漲。

該公司在一份聲明中表示，由於銷售雲和服務雲部門的擴張，該期間的收入較上年同期增長了 26％。根據 CNBC 分析稱，即使在超過 100 億美元的年收入後，Salesforce 仍然以每年 20％以上的速度增長，這其中，從傳統軟體轉向雲端運算的公司的銷售、營銷和服務部門提供更廣泛的產品套件成為公司成長的主要推動力。

具體來看，Salesforce 第第三季凈利潤為 1.05 億美元，每股收益為 13 美分，相比之下去年同期的凈利潤和每股收益分別為 1.07 億美元和 14 美分。不計入某些一次性項目，該季度的調整後每股收益為 61 美分，超出分析師預期。財經資訊供應商 FactSet 調查顯示，分析師此前平均預期 Salesforce 第第三季每股收益將達 50 美分。

Salesforce 第第三季營收為 33.9 億美元，高於去年同期的 27 億美元，也超出分析師預期。FactSet 調查顯示，分析師此前平均預期 Salesforce 第第三季營收將達 33.7 億美元。

對於第第四季，Salesforce 預計該公司的調整後每股收益將達 54 美分到 55 美分之間，營收將達 35.5 億美元到 35.6 億美元之間，超過分析師平均預期。FactSet 調查顯示，分析師此前平均預期 Salesforce 第第四季每股收益將達 57 美分，營收將達 35.2 億美元。

此外，Salesforce 還投資於人工智慧和分析工具，以幫助客戶更好地利用他們的數據。這導致本季度研發成本增加 22％至 4.81 億美元，而銷售和營銷成本增加 36％至 15.9 億美元。

對於整個 2019 財年，Salesforce 則預計該公司的調整後每股收益將達 2.60 美元到 2.61 美元之間，營收將達 132.3 億美元到 132.4 億美元之間，相比之下分析師此前平均預期該公司 2019 財年的每股收益將達 2.51 美元，營收將達 131.7 億美元。

Salesforce 還預計該公司 2020 財年的營收將會達到 159 億美元到 160 億美元之間，高於分析師平均預期的 158 億美元，並在 2022 財年達成由聯合首席執行官 Marc Benioff 和 Keith Block 設定 230 億美元的年度銷售目標。

彭博分析稱，Salesforce 一直在通過快速支出以保持良好的運行狀態，這導致其第第三季總營運費用增加了 32%。此外，國際擴張和收購仍是其接下來的首要議程。

但 JMP 證券分析師 Pat Walravens 在接受採訪時表示，「當一家企業以 27% 的速度成長，每季營收超過 30 億美元時，獲利能力的提升就會在某種程度上被忽略。」

現由 Benioff 和聯席首席執行官 Keith Block 領導的 Salesforce 正以 65 億美元收購 MuleSoft 獲得額外增長，而 MuleSoft 也是該公司有史以來最大的一筆交易。於 5 月份完成的該筆收購增加了公司連接不同應用程序的技術，為 Salesforce 帶來了新的增長空間。

Piper Jaffray 的分析師 Alex Zukin 上周在一份報告中寫道:「我們認為，MULE 在本季度和今年的表現都明顯超出預期，而且已經超過了全年目標。」Zukin 將該股的評級上調為「增持」，目標價為 160 美元。

財報發布後，Salesforce 盤後股價先是下跌 3%，隨後轉為上漲，漲幅達到了接近 8%。在此前進行的常規交易中，Salesforce 股價上漲 1.13 美元，報收於 127.54 美元，漲幅為 0.89%。