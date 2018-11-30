美股盤後 – 川習會赫見反中鷹派 貿易擔憂拖累道瓊結束連三日漲幅

週四 (29 日) 著名反中應派、美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 證實將出席週六川習會晚宴，引發對美中貿易戰戰的隱憂，拖累美股跌至當日低點，道瓊盤中下跌超過 160 點。

儘管隨後聯準會公布 11 月利率會議紀要顯示未來升息放緩，有助於提振股市情緒，美股四大指數仍小幅收跌，道瓊結束連續三日漲幅。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 27.59 點，或 0.11%，收 25,338.84 點。

S&P 500 指數下跌 5.99 點，或 0.22%，收 2,737.80 點。

那斯達克指數下跌 18.51 點，或 0.25%，收 7,273.08 點。

費城半導體指數下跌 10.02 點，或 0.81%，收 1221.43 點。

在 S&P500 指數的 11 個主要板塊中，僅能源、科技、健康護理和必需消費品上揚，能源股支撐大盤的主因是，市場傳出俄羅斯將參與 OPEC 減產計畫，促使油價上漲，帶動能源股上揚。

科技股漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上漲 2.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.25%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.84%。臉書 (FB-US) 上漲 1.40 %；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.26 %。

週四 Netflix 宣布加拿大訂戶價格上漲計畫，帶動該公司股價收高 2.16%。

投行 Canaccord Genuity 下修蘋果目標價。(圖：AFP)

蘋果產品行銷部副總裁 Greg Joswiak 週三 (28 日) 稱 iPhone XR 目前是蘋果最暢銷的 iPhone，但投行 Canaccord Genuity 週四公布調查結果顯示蘋果 iPhone XR 銷售前景堪憂，並下修蘋果目標價，拖累蘋果股價下跌。

半導體大多收低。AMD (AMD-US) 上漲 0.42 %；Intel (INTC-US) 下跌 2.37 %；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.59%

金融股下跌。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.81 %；高盛 (GS-US) 下跌 1.77 %；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.37%。

台股 ADR 走跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.43 %；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.20%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 3.04%；日月光 ADR (ASX-US 下跌 3.23%。

企業消息方面，資產管理控股公司 Cowen 將波音評為 2019 年第一的航空個股之後，波音股價逆勢上揚，上漲 2.72%，連續第 4 個交易日收高。

華爾街分析

市場密切關注美國總統川普和中國國家主席習近平週六將在 G20 峰會召開會議。

川普表示，與中國簽訂關稅還有很長的路要走，並敦促企業在美國建立產品以避免這些產品。

AXA Investment Managers 高級經濟學家 David Page 表示，過去一個月美國傳來的消息帶來不穩定。全球貿易緊張局勢引發利率上升和避險資金流動，今年美元表現優於債券和 S&P 500 指數。

週四發布的最新 Fed 會議紀顯示未來升息放緩，使美股跌幅縮減。SlateStone Wealth 的首席投資策略師 Robert Pavlik 說：「鮑爾鴿派言論是雪橇所需要的綁帶。現在你必須讓雪橇重新回到空中，這樣聖誕老人才能送出禮物，使我們為即將到來的聖誕行情做好準備。」