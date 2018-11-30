iPhone XR銷售前景堪憂 又一投行下調蘋果目標價格

投行 Canaccord Genuity 分析師 Michael Walkley 週四 (29 日) 公布 Canaccord 消費者調查結果，顯示「智慧型手機和整體 iPhone 需求疲軟」和「iPhone XR 初始銷售令人失望」因此大砍蘋果 (AAPL-US) 的價格目標，從 250 美元下調至 225 美元。

Canaccord Genuity 的調查與週三蘋果高層的說法相違背，引發市場疑竇！蘋果產品行銷部副總裁 Greg Joswiak 週三接受外媒訪問時表示，iPhone XR 目前是蘋果最暢銷的 iPhone。

Canaccord 消費者調查引發市場疑慮，蘋果週四股價早盤開低走低，暫報每股 178.41 美元。蘋果自 11 月 1 日宣告不再向投資者提供 iPhone 單位銷售數據，拖累股價從 10 月份高點大跌逾 20%。儘管 Walkley 將目標價格降至 225 美元，這仍比週三 (28 日) 的收盤價高出 24%。

蘋果股價走勢圖。

Walkley 在週四給客戶的一份報告中寫道：「我們的調查顯示智慧型手機需求疲軟與 iPhone XR 初始銷售令人失望，鑒於最新 iPhone 產品陣容開局慘淡，我們正在降低 iPhone 預估，並預測 2019 年出現更低的銷量年增率。」

Canaccord Genuity 下調了 2019 年和 2020 年蘋果每股純益預估，預計明年每股純益從 13.46 美元下修至 13.25 美元，2020 年從 15.18 美元下修至 14.69 美元，還將蘋果 iPhone 手機銷量預期削減至 2018 年的 2.13 億支、2019 年為 2.08 億支，2020 年為 2.17 億支。

市場反映 iPhone XR 鋁製機身品質差，並且缺乏高解析度螢幕。(圖：AFP)

Walkley 表示，對 iPhone XR 的需求低迷不及他的高預期。針對低迷的 XR 初始銷售，調查反應意見包括 iPhone XR 鋁製機身與 iPhone XS 和 XS Max 相比品質較差，與舊款 iPhone X 和 8 相比，iPhone XR 缺乏高解析度螢幕。

然而，該調查發現，蘋果仍然在電信運營商中保持了美國智慧型手機銷售強勁的市佔率，Walkley 對該公司的股票仍維持「買入」評級。